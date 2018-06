La mayoría de los ciudadanos ya decidieron por quien votar este domingo

Para estas alturas del “juego” la ciudadanía ya sabe por quién votará este domingo y solo espera a que se abran las casillas para depositar su sufragio por los candidatos de sus preferencias, o por aquellos que creen serán mejores gobernantes. En Sonora la lista nominal registra dos millones 101 mil 688, de los cuales el 50:7 por ciento son hombres y 49.73 son mujeres. Se instalarán 3 mil 636 casillas que serán atendidas por 33 mil 400 funcionarios. La votación iniciará a las 8:00 de la mañana y terminará a las 6:00 de la tarde, o hasta que termine de votar el último ciudadano.

En una encuesta rápida que realizamos en Hermosillo, la gente ya sabe por quién votará y son pocos los que aún no definen el sufragio. Gran parte de la ciudadanía dijo que votará en las primeras horas, para no sufrir el calor que se registra después de mediodía. Existe interés en participar en esta fiesta cívica, como le llaman las autoridades electorales, que estas darán información preliminar después de las ocho de la noche, sin dar a conocer a los ganadores. En la elección de votará por el próximo presidente de la república y Senadores y diputados federales.

A nivel local se elegirán a 72 presidentes municipales y 21 diputados de mayoría relativa, así como 12 diputaciones de representación proporcional. Como novedad habrá 19 candidaturas independientes, de las cuales 13 son para presidencias y seis para diputaciones. Los municipios que participaran con candidatos independientes a alcaldes son: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Etchojoa, Cananea, Villa Pesqueira, Agua Prieta, Rayón, Nacozari de García Huépac y Nácori Chico. Candidatos a diputados locales habrá en San Luis Río Colorado, Guaymas, Cajeme (3) y Hermosillo. Órale, qué bien.

En general son 4 mil 31 candidaturas registradas, de las cuales mil 987 son hombres y 2 mil 44 mujeres. La jornada electoral, se las recuerdo una vez más, será este domingo 01 de julio. Habrá 194 candidatos que aparecerán con apodos en las boletas electorales, entre ellos el burro, el pato, el pichón, etc. Ojaló la mayoría de los ciudadanos que tengan credencial de elector se presenten a votar…Los que no tengan, que ni se presenten, porque solo van hacer bola y esto no deja espacio para los votantes. Recuerden, el voto es secreto y no se deje influir por extraños. Ojo, mucho ojo.

Aprueban modificación al proceso técnico operativo del PREP

El Consejo General del IEE Sonora aprobó las modificaciones al proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

Con el propósito de agilizar la operación de dicho programa el día de la jornada electoral, se validaron estos cambios a propuesta del Comité Técnico Asesor del PREP.

El proceso técnico operativo del PREP consta de varias etapas como son, toma fotográfica de las actas PREP, acopio y recepción de las mismas, así como su digitalización, captura y verificación de datos y la publicación de resultados.

El Consejo General aprobó además la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, respecto de las consejeras y los consejeros electorales que suplirán las faltas absolutas de los Consejos Municipales electorales de Átil, Pitiquito, Santa Ana, Santa Cruz y Yécora, así como de los consejos distritales electorales 9, 12 y 13, con cabecera en Hermosillo.

También se aprobó en la sesión de este día, el estatus en el cual se recibieron los paquetes electorales, las actas de resultados preliminares y los elementos generales de las actas de escrutinio y cómputo que se deberán capturar en el sistema informático para la sesión de cómputo.

En esta sesión, el Consejo General validó también la sustitución de las y los candidatos en regidurías, sindicaturas y diputaciones presentadas por partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.

El Partido Movimiento Ciudadano solicitó la sustitución de la candidata al cargo de regidora suplente 1 de la planilla del Ayuntamiento de Álamos; de los candidatos a los cargos de regidor suplente 7 de la planilla de los ayuntamientos de Cajeme y Nogales.

Por su parte, el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, presentó la sustitución de las candidatas a los cargos de regidoras propietaria y suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Santa Cruz, así como de la candidata al cargo de síndica suplente de la planilla del Ayuntamiento de Empalme y la sustitución del candidato al cargo de regidor propietario 11 de la planilla del Ayuntamiento de Guaymas, además de la sustitución de la candidata al cargo de diputada suplente por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Local 14 con cabecera en Empalme.

A la coalición Por Sonora al Frente, le aprobaron la sustitución de los candidatos a los cargos de regidora suplente 1 y síndico suplente, de las planillas de los ayuntamientos de Arivechi y Yécora, además de la del diputado suplente por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme.

La sustitución de la candidata al cargo de regidora propietaria 2 de la planilla del Ayuntamiento de Divisaderos, registrada por la Coalición “Todos por Sonora”, también se aprobó en la sesión de este día.

Además de la sustitución de las candidatas a los cargos de regidora suplente 4 y regidoras propietaria y suplente 10 de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, encabezada por el candidato independiente el José Rodrigo Robinson Bours Castelo y la sustitución de los candidatos a los cargos de regidores propietario y suplente 1 de la planilla del Ayuntamiento de Nácori Chico, encabezada por el candidato independiente el C. Germán Aguayo Valenzuela.

Determina Grupo Coordinado Sonora plan operativo para garantizar el libre sufragio

Con la finalidad de que el ciudadano ejerza libremente su sufragio, el Grupo Coordinado Sonora, a través de los tres niveles de gobierno y los órganos electorales, se reunieron para determinar el plan operativo que se realizará previo a la jornada electoral, el día de la votación y posterior al mismo.

Las autoridades establecieron prestar seguridad preventiva fundamentalmente para que el ciudadano ejerza libremente el voto, prevalezca la paz y se brinde respaldo a las instituciones electorales a fin de que desempeñen sin contratiempos y obstáculos sus funciones.

En la reunión estuvieron presentes los titulares del INE, IEE, Sedena, Semar, Cisen, PGR, Policía Federal, Secretaría de Gobernación, FEPADE, Secretaría de Gobierno, Policía Estatal de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal.

Hasta aquí los comentarios, regreso el próximo lunes con el favor de Dios.