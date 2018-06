Vinculan a proceso a ex mandos de Amozoc

Como sospechosos de permitir la ordeña ilegal de combustible, los ex mandos de la Policía Municipal de Amozoc, Puebla, fueron vinculados a proceso por los delitos contra la administración de justicia.

Por lo anterior, el Juez de Control determinó, durante una audiencia, que Javier R. y Alfredo C. permanecerán en el Penal de San Miguel.

De acuerdo con el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), los ex mandos policíacos utilizaban sus cargos para impedir que la tropa detuviera a los huachicoleros.

El representante social agregó que los imputados les pedían a sus subordinados que les permitieran a los delincuentes extraer el combustible de los ductos de Pemex.

En la audiencia, el agente ministerial dijo que algunos de los elementos de la Corporación que denunciaron a los ex mandos se encuentran entre los seis uniformados ejecutados el 15 de junio.

El Juez de Control dio un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria, donde tanto la defensa legar de los ex funcionarios como la FGE podrán continuar aportando pruebas.

En una carpeta de investigación distinta, ayer Javier R. y Alfredo C. fueron imputados nuevamente por los delitos de espionaje en contra de instituciones públicas y cohecho.