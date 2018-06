La edad no es un pretexto para hacer o no ejercicio. Pero lo que es un hecho, es que no a todas las edades nos favorecen el mismo tipo de ejercicio; por ejemplo, te mostramos algunos tips para hacer ejercicio después de los 40.

Es normal que a esa edad no logres tener el mismo desempeño que antes. Por ejemplo, un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, revela que después de los 40 años de edad, el cuerpo pierde calcio, por lo que es importante cuidar las articulaciones.

Para que el ejercicio impacte positivamente tu cuerpo, sigue estos tips:

Calentamiento

Calentar los músculos por lo menos 15 minutos antes de tu rutina es fundamental. Así evitarás lesiones en músculos, tendones y articulaciones.

No cargar más peso del tuyo

Si cargas más peso del que debes, puedes lastimarte fácilmente; podrías sufrir un desgarro, esguince o fractura. Por eso, es indispensable que cargues justo el peso que tu entrenador te recomienda, no lo subas si no te lo indica él.

Elegir un buen calzado

Existen distintos tipos de calzado, cada uno para distintas actividades deportivas. Algunos son para correr, otros para cargar pesas, y otros para practicar ejercicios como Crossfit o TRX.

Ejercicio cardiovascular

Es indispensable practicar ejercicio cardiovascular por lo menos tres veces por semana; esto mejorará tu sistema cardiovascular y podría prevenir enfermedades del corazón.

Enfriamiento

Después del ejercicio debes enfriarte, sobre todo si hiciste mucho esfuerzo. Cuando te ejercitas, el cuerpo bombea más sangre hacia las extremidades y es necesario que ésta circule al a par en todo el cuerpo.

Estos son algunas recomendaciones para hacer ejercicio después de los 40, pueden ser muy efectivos, mejorarán tu salud y notarás resultados en tu cuerpo rápidamente.

Fuente: Salud 180