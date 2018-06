Le tiene que salir al quite la “Gober”

Se enciende alarma en Ayuntamiento

Ya no votarán funcionarios detenidos

Por fin hacen pagar a una financiera

Le tiene que salir al quite la “Gober”…A como ha estado la “cosa que arde”, por los últimos sucesos de todo tipo que se han registrado en el Estado y que han venido a enrarecer el ambiente político, de cara a la elección del próximo domingo, la que apenas hizo bien en salir a dar un mensaje para llamar a la civilidad y a votar en unidad y armonía, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano. De ese pelo.

Toda vez que con la extraña serie de hechos ocurridos en los últimos días, curiosamente a una semana de la celebración de los citados comicios, sí que no auguran nada bueno, porque si por la víspera se saca el día, podrían ser el presagio de que ya cualquier acontecimiento puede pasar y no precisamente de esos que le abonen a la estabilidad, sino todo lo contrario, de ahí el exhorto de la Mandataria Estatal. ¡Qué tal!

Es por eso que la primera gobernadora en la historia de Sonora resaltara que trabajan con los diferentes niveles de Gobierno para crear las condiciones de tranquilidad y libertad y así los ciudadanos puedan acudir a las urnas en santa paz a ejercer su derecho a emitir el voto por el candidato de su preferencia o el que más les haya “llenado el ojo”, y aquello sea una fiesta democrática y un punto de encuentro familiar.

Igualmente la Ejecutiva destacó que debe valorarse que el actual proceso electorero ha sido de notorios avances, por como se viera lo positivo de la nueva Ley Electoral, ya que con el principio de paridad de género se tuvieron el mismo número de candidaturas para mujeres y hombres; además de acortarse los tiempos de campaña; así como la contaminante publicidad en la vía pública. Así la diferencia.

Eso aunado a que Claudia ponderara que por encima de las pasiones políticas que pueda generar una elección de esas, una vez que haya nuevos funcionarios públicos electos el Gobierno del Estado seguirá trabajando para garantizar las mejores oportunidades para la ciudadanía, con el fin de continuar con el buen rumbo, vía una política de puertas y diálogo con todos los actores políticos y sociales. ¡Órale!

Casi por nada es que la gobernante estatal puntualizara que el 1 de julio debe ser para celebrar, por encima de quienes le apuestan a empañar esa jornada en que las mayorías con su sufragio eligen a quienes consideran que son la mejor opción para representarlos, en esta ocasión en el Senado y los Congresos local y federal, así como en la Presidencia de la República, al votarse por diputados y senadores.

Y es que por los asaltos fuera de lo normal que ha habido en fechas recientes, así como hasta la presunta bomba molotov que le lanzaran al auto de la candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, Célida López; y hasta una fuga de amoniaco ayer en la empresa Norson, sí que se hacía necesario el escuchar de viva voz a Pavlovich Arellano, que ya todo está bajo control para el también llamado “Gran Día D”.

Tan es así que en medio de ese ambiente que está “muy tutu”, incluso afloró que presuntamente la Fiscalía Anticorrupción citó al coordinador de campaña de la misma Célida, Edgard Sallard, por las dizque cuentas no muy claras que dejara como ex funcionario en el pasado sexenio del ex gobernador, Guillermo Padré$, por lo que habrá que ver en qué términos viene esa posible ajustada. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se enciende alarma en Ayuntamiento…Y por como está de “caliente la plaza” hoy en día en esta Capital, el que vaya que se prestó para pensar lo “píor”, es el connato de incendio que ayer muy de mañana tuviera lugar en el segundo piso del Palacio Municipal, como a eso de las 07:40 horas, al parecer provocado por un corto circuito, lo que causó que esa área se llenara de humo y fuera evacuada. ¡Zaz!

Sin embargo y para fortuna de los empleados, a los que de inmediato desalojaron, la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que agarrara vuelo el fuego, al ser sofocado muy rápido, luego de un sobrecalentamiento en un sistema eléctrico localizado en la azotea de ese inmueble oficial, de ahí que ese siniestro no pasara de la mera alarma y el susto, además de dar pie para las especulaciones. ¡Tómala!

Pues derivado de todo lo que ha pasado en el lapso de una semana, ahora sí que cualquier evento como ese tiende a ser motivo de todo tipo de interpretaciones, por aquello de que la burra no era arisca, sino que la hicieron, aún y cuando en esta ocasión concluyeran que esa humareda se debió a una falla eléctrica, que hizo que a los burócratas los sacaron por alrededor de una hora de ese edificio gubernamental. ¡Ñácas!

Luego entonces y por si algo faltara, ahora hasta esa humeada se suscitó en la sede de la Comuna, ante lo que es obvio que no faltarán los maloras que cuando menos vayan a decir que hasta a la alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández, ya la está llegando la lumbre a los aparejos, por como se convirtieran en una de las notas rojas o que tienen que ver con esa clase de emergencias, con todo y que fuera algo fortuito.

Y si a eso se le suma el que ayer mismo “sacaran como tapón de sidra” a cerca de 800 trabajadores del consorcio Norson, que opera en le Parque Industrial de “Hornosillo”, después de que les fugara amoniaco, sin que de entrada determinaran el motivo, sí que a querer y no, pero eso viene a “echarle más leña al fuego”, por la incertidumbre que eso propicia, por ya ser una tras otra. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya no votarán funcionarios detenidos…Los que vaya que ya no podrán votar el venidero “dormingo”, son los ex funcionarios padresistas y el ex dirigente del PAN estatal que son investigados por el presunto delito electoral de desviar cuotas partidistas por un monto de $400 millones de pesos y es que un Juez determinó dejarlos presos, al vincularlos a proceso por haber pruebas suficientes. ¡Palos!

Con lo que finalmente lo que es al ex dirigente del PAN estatal, Juan Valencia Durazo, y cuatro personas más, se les dictó prisión preventiva por mínimo dos meses, en lo que la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales (Fepade) continúe con las investigaciones, mismas que iniciaron en abril pasado, a raíz de una indagación de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que así de “atorados” están.

De tal forma que al existir evidencias de sobra para dársele pa´ delante a ese juicio contra Juan Bautista, así como el ex director de Recursos “Inhumanos” del Gobierno del Estado, Miguel Méndez Méndez, y un tal Douglas Taylor, entre otros, por el “lavado” de las “aportaciones” que hacían los militantes y simpatizantes que trabajaban en la administración padresista, sí que sólitos se “echaron la soga al cuello”.

Si se analiza que los mismos operadores del blanquiazul son los que destaparon esa cloaca y presentaron la respectiva querella, incluso ante la misma Comisión Anticorrupción del CEN panista, cuando se desencadenara la disputa interna entre los diferentes grupos, de ahí que a la postre les esté $alpicando” para todos lados y lo más grave para ello es que fuera en las víspera de las votaciones. ¡Pácetelas!

Así que a ver de a cómo les va a los imputados, porque de inicio la enjuiciada que les están dando, es por un entrega que les hicieran en el 2014, misma que sumara más de cinco millones de pesos, y que por en aquel entonces estar cerca el proceso de designación de candidatos panuchos, presumen que ese “lanón” lo usaron para precampañas y campañas, de ahí que no descartan que haya más involucrados. ¡Glup!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por fin hacen pagar a una financiera…Una vez más volvió a comprobarse, que tanto va el cántaro al agua, hasta que fin “hicieron pagar” a una de las tantas empresas financieras fantasmales a las que han denunciado por fraude, como en este caso es la llamada Crefín Consultores y/o Consultoría y Gestión de Recursos GE MTY, S.A de C.V., al realizarle dos cateos y detener a tres. De ese vuelo.

Más menos así estuvo el acierto de los Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FJGE), de la que es mandamás Rodolfo Montes de Oca, al reunir las evidencias correspondientes contra esa compañía que promovía préstamos en efectivo y a la que investigan por la acción delictiva de fraude y asociación delictuosa, como consecuencia de las denuncias que presentaran en su contra. ¿Cómo la ven?

De ahí que con los “pelos de la burra en la mano”, es que procedieran al arresto de Ariana y/o Berenice “N.”, Ricardo y/o Martín “N.”, y Karla y/o Carla “N.”, a quienes luego luego remitieron al Centro de Prevención y Reinserción Social 1, la famosa “Peni”, después de la cateada que le dieran a la oficina en la que timaban, ubicada en bulevar Kino número 408, locales 37 y 38, en la colonia Pitic. Así el dato.

Por el estilo “les cayeron” y revisaron un departamento en Calle Tres, esquina con bulevar José López Portillo, Fraccionamiento Sierra Vista, en los que les incautaron mobiliario de oficina, equipo de cómputo, documentación varia, y hasta una cuenta bancaria, en lo que son una prueba del como estafaban a los clientes, al hacerse pasar por prestamistas, con montos que iban de los $50 hasta los 200 mil pesos.

Ya que el truquito consistía en que les prometían prestarles mediante el pago de una fianza por adelantado, que oscilaba entre los $2 mil y 15 mil pesos, pero ya después no les entregaban nada; y en otros casos les pedían una garantía prendaria, como un bien mueble o la factura de un vehículo, sin embargo no los volvían a ver, porque en vez de regresárselos los vendían en otros municipios.

De esa calaña era la banda de gandalla$ que desmebraran Montes de Oca Mena y compañía, que ojalá y que sea la primera de las que se sabe que ya tienen en la mira, por esas condenables estafadas.

