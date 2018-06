Pide magistrado del TEPJF respetar resultado de elección

El magistrado José Luis Vargas Valdez llamó a los candidatos a respetar el resultado de la contienda electoral del próximo 1 de julio.

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo en entrevista con El Universal que lo que no se gane en la jornada no se ganará en los tribunales.

“Yo apelo a la civilidad de los partidos y actores (…) lo que no se hizo en la campaña y lo que no se hizo el día de la jornada no se va a lograr hacer después, hay que respetar lo que la gente decida (…) los contendientes saben cuándo ganaron y saben cuándo no ganaron”

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ, TEPJF

El magistrado reconoció que existen riesgos en el contexto nacional, pero no para el ámbito del sistema electoral democrático, “tenemos un país violento desde hace más de 18 años”, acotó al señalar que el crimen organizado se encuentra focalizado en cinco entidades.

Vargas Valdez negó que exista posibilidad de un fraude, pero reconoció que existen irregularidades que son atendidas por el tribunal con “justa dimensión”, lo cual no significa que las medidas a aplicar sean“necesariamente repetir elecciones”. También negó que el TEPJF se encuentre al servicio del PRI por ser congruente con su calidad como juzgadores.

Fuente: SDP noticias