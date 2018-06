Entrega gobernadora 726 escrituras

A la fecha, unas 29 mil familias se han beneficiado al contar con certeza jurídica de su vivienda, destacó la mandataria estatal, Claudia Pavlovich

A través del programa “Sonora Patrimonio Seguro”, alrededor de 29 mil familias sonorenses han recibido el documento legal que les garantiza la certeza jurídica de su vivienda, declaró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la entrega de 726 escrituras a familias hermosillenses.

Acompañada de Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno; y Angelina Muñoz Fernández, Alcaldesa de Hermosillo, señaló que contar con un papel que certifica que una vivienda o un terreno son propios, es vital para una familia, ya que esto les permite acceder a otro tipo de programas que elevan su calidad de vida.

“Como madre de familia, antes que como Gobernadora, sé lo importante que es que nuestro hogar sea nuestro, que nuestra casita, nuestro terrenito, sea nuestro, que podamos estar tranquilos y vivir tranquilos, por eso me da mucho gusto verlos a la cara y decirles les hemos cumplido”, afirmó.

En los poco más de dos años y nueve meses de la actual administración, apuntó la Gobernadora Pavlovich, han entregado alrededor de mil testamentos mensuales en distintos municipios de la entidad.

“Por eso me he empeñado en estos años, en poder cumplirles y ya llevamos casi 29 mil títulos entregados, aproximadamente mil por mes”, resaltó.

Las familias beneficiadas en esta ocasión viven en las colonias: Internacional, Laura Alicia Frías, Amapolas, Hacienda de la Flor, Altares, Tojungo, Ampliación Olivos, Adolfo López Mateos, Las Peredas, Manuel Gómez Morín, Primero Hermosillo y Miguel Hidalgo.

Por más de 20 años, Norma Alicia Cedano Tirado buscó la seguridad de contar con las escrituras de su vivienda, por lo que agradeció a la Gobernadora Pavlovich que le haya brindado la certeza jurídica de tener un patrimonio para su familia.

“Señora Gobernadora muchas gracias por unir esfuerzos para dar seguridad a nuestras familias, porque no teníamos una escritura y que con ella se dará la certeza que el lugar que habitamos es de nuestra propiedad”, manifestó.

Al respecto, el Secretario de Gobierno enfatizó que el trabajo transversal con las distintas dependencias hace que los sonorenses puedan tener seguridad de su propiedad y con ello termine esa espera tan larga de muchas familias.

“Norma, que está aquí en representación de todos ustedes, nos da mucho gusto resolver, ella tenía 20 años esperando su título; es increíble que tengamos gente que ha vivido en una casa o en un terreno que ni si quiera pueda llamarlo suyo, esa es la importancia de este tipo de eventos”, expresó Pompa Corella.

La alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández mencionó que gracias al trabajo coordinado entre Gobierno estatal y municipal han podido enfrentar el rezago en materia de titulación que se registraba en la capital con cientos de familias y adultos mayores.

“Hoy el Ayuntamiento de Hermosillo en coordinación con el Gobierno del Estado entregamos 726 títulos de propiedad a igual número de familias, con estos ya vamos a sumar 2 mil 120 que ha entregado la presente administración, alcanzando un total de 2 mil 943 títulos de propiedad entregados, mientras que en los dos últimos trienios solamente se entregaron 946”, detalló.