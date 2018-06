Detienen a contadora de César Duarte

Autoridades de Chihuahua detuvieron a la contadora del ex gobernador César Duarte, Guadalupe Medina Aragón, por el presunto delito de peculado.

El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, informó que el arresto se realizó este jueves en un domicilio de la ciudad de Parral, al cumplimentar una orden de cateo.

“Se le atribuye participar en el desvío de 20 millones de pesos”, afirmó Peniche.

El dinero del erario fue destinado presuntamente a una asociación ligada al ex gobernador.

En la audiencia de formulación de imputación, una agente del Ministerio Público expuso que en abril de 2015, la mujer en calidad de representante legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua, concertó junto a otros ex funcionarios de las Secretarías de Hacienda y de Economía la distracción del recurso.

Para ello, se indicó, simularon la realización de un convenio de apoyo económico 019/2015-SE/FI con la citada Asociación de la que Duarte era Presidente del Consejo Directivo, por lo que se fingió el trámite administrativo, así como la comprobación del gasto a través de facturas apócrifas.

“En la causa penal 2223/2018, quedó asentado que Guadalupe M. A (como la identificó la FGE)., intervino en carácter de representante legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y al mismo tiempo, se desempeñaba como administradora del patrimonio del entonces gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, y apoderada legal de varias de sus empresas”.

Con base en los elementos de prueba aportados por la representación social, la Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos le impuso la medida de cautelar de prisión preventiva, y fijó para el martes 3 de julio la audiencia de vinculación a proceso.

A su vez, el gobernador Javier Corral, informó que la contadora de Duarte está directamente involucrada en varios desvíos.

“Y obviamente ha participado en otras operaciones de las que el ex gobernador obtuvo beneficios indebidos de transacciones financieras y económicas a partir de recursos públicos”, señaló Corral en una gira de trabajo en Ciudad Juárez.

Agregó que la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” es de carácter permanente y se inició desde el primer día del actual gobierno.

“Los objetivos se concretan cuando las investigaciones se concluyen y cuando los jueces otorgan al Ministerio Público las órdenes de aprehensión correspondientes”, afirmó.

“Hasta ahora, todos y cada uno de los casos, que se han planteado ante Jueces de control han satisfecho la solicitud de detención o de orden de aprehensión, lo cual significa también un alto nivel de rigurosidad en las investigaciones”.

Además, agregó, son carpetas de investigación que siempre han anunciado.

“Siempre hemos dicho que hay abiertas decenas de carpetas de investigación con distintos asuntos, se van cerrando cuando el Ministerio Público cree tener ya todos los elementos probatorios para poder vincular a proceso a las personas”.