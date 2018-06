Concluyen estudios 14 jóvenes

Los 14 jóvenes egresados que conforman la Generación 2017-2018 del centro ocupacional “Manos a la Vida”, son claro ejemplo de que la discapacidad no es sinónimo de limitantes, enfatizó Margarita Ibarra.

La presidenta del Sistema DIF-Sonora resaltó que los graduados formarán parte de planta laboral de empresas sonorenses inclusivas, o bien, contribuirán en el negocio que emprenderá su familia.

“Hoy el centro ocupacional Manos a la Vida se viste de gala, una nueva generación lo logró, hoy se sienten más seguros de sí, hoy cuentan con mayor autoestima, con más aprendizajes, más autonomía, con las ganas de triunfar y con las herramientas necesarias para hacerlo, son un gran ejemplo”, expresó la señora Margarita.

Por su parte, la madrina de esta Generación, Yolanda Escalante, felicitó a los jóvenes, a quienes invitó a continuar su formación, deseándoles éxito en su nueva etapa de inclusión a un contexto laboral.

Con esta nueva Generación de egresados, Manos a la Vida cumple su compromiso de ofrecer una capacitación especializada y orientada a personas con discapacidad intelectual y síndrome de down; proporcionando alternativas que contribuyan a potencializar capacidades y habilidades, logrando un máximo grado de autonomía personal y con ello su integración al ámbito social y laboral.

Los jóvenes egresados dan un paso a la inclusión, donde personal docente del Centro, padres, familiares y empresas sonorenses sensibles, avanzan de manera conjunta hacia un Sonora Inclusivo.

En la ceremonia de graduación, los jóvenes y autoridades destacaron la sensible labor y profesionalismo de Julio Alejandro Soto Loreto, Trabajador Social de Manos a la Vida, por ser el empleado del año, derivado de la nominación entre los diez mejores servidores públicos 2017-2018, por parte del Gobierno del Estado.

Además, reconocieron a empresas como Cadena Comercial OXXO, Supermercado Soriana sucursal Sendero, Comida Saludable NutraH-C, Voluntariado del Hospital Cima, Hotel Colonial, Restaurante Palominos, Toby´s Rest&Café,, Hotel Fiesta Americana y Estafeta, por brindar espacios donde los jóvenes trabajan y realizan sus prácticas profesionales.