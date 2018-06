Comenzó la veda electoral; te decimos en qué consiste

Este jueves, en los primeros minutos, comenzó la veda electoral, la cual terminará a las 20:00 horas del domingo 1 de julio.

La veda electora es el cese de propaganda para que los ciudadanos, en este periodo de “reflexión” analicen propuestas, perfiles y decidan su voto en libertad.

Así lo explicaron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes precisaron que debido a lo anterior, candidatos, partidos políticos, coaliciones y dirigentes no pueden llamar al voto a la ciudadanía, realizar actos de proselitismo por ningún medio incluidas las redes sociales.

En tanto, las casas encuentadoras tiene prohibido difundir cualquier tipo de encuestas o sondeos para dar a conocer preferencias electorales. Los únicos resultados oficiales serán los que el Instituto Nacional Electoral, Organismos Públicos Locales y autoridades jurisdiccionales competentes dará a conocer.

De acuerdo con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, la veda electoral “es de proselitismo”, es decir, para los actores políticos, por lo que no hay limitación para la cobertura informativa que no llame al voto.

Los ciudadanos tienen toda la libertad de expresar su opinión política en redes sociales o cualquier medio.

El consejero Marco Antonio Baños señaló que los medios de de comunicación pueden hacer reportes sobre los cierres de campañas, cómo estuvieron los mítines; no hay restricción a la libertad de expresión ni libertad editorial.

“Lo que no pueden hacer es evidentemente hacer que algún candidato comparezca y que diga que cerró y que llame al voto, eso no se puede hacer, ya los candidatos tienen prohibiciones expresas de ley, no del INE”, comentó.

Fuente: SDP noticias