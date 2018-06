Afinan técnica pesistas sonorenses

Patty Domínguez y Anacarmen Torres siguen concentradas en las instalaciones del Comité Deportivo Olímpico Mexicano; partirán a Barranquilla en menos de un mes

Las pesistas sonorenses Patricia Domínguez y Anacarmen Torres prosiguen su preparación en la capital del País dentro del campamento de halterofilia con la selección nacional de cara a su actuación en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ambas pesistas entrenan al lado del resto del equipo azteca en el Comité Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) en donde estarán hasta mediados de julio para después partir a Barranquilla, Colombia, pues la competencia de pesas está pactada del 20 al 24 de ese mes.

Domínguez Lara, quien compite en la división de 58 kilogramos, está recuperándose satisfactoriamente de una lesión que la marginó del Campeonato Panamericano de Halterofilia –celebrado a mediados de mayo en Santo Domingo, República Dominicana– pero ya le falta muy poco para elevar su nivel al 100%.

“El lapso de recuperación me ha ayudado mucho pues anteriormente me precipitaba y eso hacía que la lesión no sanara pero la concentración ha servido mucho; sólo era cuestión de tiempo para agarrar confianza y empezar a fortalecerme”, agregó la olímpica hermosillense en Río 2016.

Para Mónica Patricia serán sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe (tiene un oro y dos bronces) mientras que Torres Wong –nacida en Ciudad Obregón– hará su debut en el certamen regional que regresa a suelo cafetalero.

En el 2010 en Mayagüez, Puerto Rico, Domínguez Lara capturó la presea áurea en menos de 58 kilos en la modalidad de arranque y agregó bronce en envión y en la sumatoria total de sus dos levantamientos.