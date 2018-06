15 muertos y 70 heridos deja un incendio en mercado de Nairobi

Al menos 15 personas murieron y otras 70 resultaron heridas tras registrarse un incendio en un tradicional mercado en la capital de Kenia, Nairobi, que destruyó muchas propiedades, según el servicio voluntario de primeros auxilios St John Ambulance, que ha atendido a las víctimas en el lugar.

El Gikomba es uno de los mercados al aire libre más grandes de la ciudad y los incendios son frecuentes, lo que genera especulaciones sobre posibles ataques incendiarios, señaló el periódico The Standard.

Algunas de las víctimas murieron quemadas y otras inhalaron vapores altamente tóxicos mientras intentaban salvar sus propiedades.

Los heridos fueron trasladados urgentemente al Hospital Nacional Kenyatta, el más antiguo de Kenia.

Varios testigos han relatado que han visto al menos seis cadáveres completamente calcinados y que puede que no lleguen a ser identificados, según el diario Daily Nation.

La Cruz Roja de Kenia informó en su cuenta de Twitter que la operación de búsqueda y rescate en el lugar continúa.

​El incendio se desencadenó hacia las 02:30 horas locales y se extendió rápidamente a las casas residenciales cerca del mercado, donde se vende principalmente ropa de segunda mano.

Los bomberos tardaron una hora y media en controlar el fuego en el Gikomba​.

No es la primera vez que el fuego consume los puestos de esa feria y los frecuentes incendios le valieron entre los lugareños la etiqueta del “festival anual del fuego del mercado Gikomba”, señala el periódico Standard Digital.

La policía todavía no se ha pronunciado sobre las posibles causas del incendio y está investigando lo sucedido. Una operación de búsqueda y rescate está en curso, pero la causa del incendio no se conoce actualmente.

El fuego ha comenzado en una tienda con madera y ropa y se ha extendido por la zona de Kamkunji, en el citado mercado.

La Cruz Roja de Kenia dice que ha establecido una mesa de rastreo para las personas que buscan a sus seres queridos y les brindan servicios de apoyo psicosocial.