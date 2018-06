Reclaman organismos cuerpo de “Agustín”

Lucy Romero

Luego de la muerte de un indigente a las afueras del Hospital General del Estado, ocurrida el 21 de junio del mes en curso, integrantes de organizaciones de ayuda a migrantes reclaman el cuerpo de “Agustín”, como lo nombraron, ya que aseguran que era un jornalero en situación de calle.

“Voces Mesoamericanas de Acción Migrante” y “Yosonuvico Mixteco Sonora” son los organismos que afirman que siguen en la búsqueda de la familia de esa persona, sin embargo no han tenido éxito en esa labor, ya que las autoridades correspondientes no han abierto una carpeta de investigación.

“Hay opacidad, no hay claridad en la información seis días después de que falleció esa persona, nosotros no tenemos no tenemos información para asegurar que hubo negligencia, pero si sabemos que hay opacidad en la información”, aseveró Natasha Montes, integrante de “Voces Mesoamericanas de Acción Migrante”.

Afirman que desde el día del suceso distintas organizaciones y personas se dieron a la tarea de activar los mecanismos civiles de apoyo en casos como este, que son compartir las noticias publicadas y procurar la información más clara posible para coadyuvar en la búsqueda de los familiares o redes de conocidos para que su cuerpo pueda regresar a su comunidad.

“Que una persona deba morir fuera de un hospital da cuenta de un sistema de salud profundamente rebasado y precarizado y que las instituciones responsables de dar seguimiento a un caso como este no nos puedan aportar información concreta es preocupante”, mencionó Natasha Montes.