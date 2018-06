Pretenden crear clima de inseguridad en Sonora

El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, instó a la población a no caer en este tipo de campañas de miedo originadas por delincuentes foráneos que han traído al estado

Al asegurar que en Sonora se trabaja incansablemente para brindar seguridad a los ciudadanos, el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, hizo un llamado a no caer en las campañas de miedo originadas por quienes pretenden generar un ambiente de desestabilidad, en el contexto del proceso electoral.

En Sonora hay personas que pretenden generar un clima de inseguridad, incertidumbre y sicosis, inclusive trayendo al Estado grupos de delincuentes foráneos, aseveró Miguel Ernesto Pompa Corella.

El secretario de Gobierno señaló que actos delictivos y violentos ajenos a la realidad sonorense se han visto en los últimos días, previo a la jornada electoral del 1 de julio lo cual es muy delicado.

“Me parece sumamente sospechoso que en este periodo se estén dando este tipo de conductas atípicas que no conocíamos los sonorenses. Robos que no tienen ninguna lógica y no habían ocurrido anteriormente en nuestro estado, por eso no se descarta ninguna línea de investigación”, apuntó.

Calificó de perverso que haya personas que por intereses personales jueguen con la tranquilidad de las familias sonorenses por lo que hizo un llamado a la unidad y el trabajo entre candidatos y partidos políticos

“Invitamos a los sonorenses a no caer en esta campaña de miedo, a confiar en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia que están haciendo su trabajo”, subrayó.

Recordó que en procesos electorales pasados también se dieron sucesos fuera de lo común, como el incendio de las puertas de la Catedral Metropolitana el cual fue provocado, el incendio del puente del bulevar Morelos, robos a periodistas, entre otros.

En cuanto al presunto atentado que sufrió el vehículo de la candidata de Morena a la Alcaldía de Hermosillo, Célida López Cárdenas, al cual al parecer le arrojaron una bomba molotov, argumentó que ya lo investigan las autoridades correspondientes.