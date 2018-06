Muere padre de Michael Jackson a 89 años

Joe Jackson, mánager musical y creador del grupo The Jackson 5, falleció este miércoles por cáncer.

Joe Jackson, mánager musical que fue padre de Michael y Janet Jackson, así como creador del grupo The Jackson 5, falleció este miércoles a los 89 años por cáncer.

De acuerdo con TMZ, el deceso sucedió a las 03:30 horas en Los Ángeles, tiempo local.

Jackson, un guitarrista, dejó de lado sus propias ambiciones musicales para trabajar en plantas siderúrgicas y mantener así a su esposa y sus nueve hijos en Gary, Indiana. Pero superó por mucho sus propios sueños a través de los niños.

Liderados por Michael y sus hermanos Jermaine, Marlon, Tito y Jackie, los Jackson 5 fueron una sensación instantánea en 1969 y se convirtieron en la primera fase del superestrellato de la familia. A lo largo de las siguientes décadas, millones escucharían las grabaciones de los Jackson 5 (que más tarde se llamaron The Jacksons) como grupo y como solistas. Además, Michael llegaría a ser uno de los artistas más populares de la historia.

Michael y otros de sus hermanos alegaron haber sufrido abuso físico a manos de su padre.

“Actuábamos para él y él nos criticaba. Si uno se equivocaba, le pegaba, a veces con una correa, a veces con un interruptor. Mi padre era muy estricto con nosotros, realmente estricto”, escribió el cantante en su autobiografía de 1985 “Moonwalk”.

LaToya Jackson llegó a acusar a su padre de abuso sexual a principios de los 90, cuando se distanció de toda su familia, pero luego se retractó y dijo que su ex esposo la había obligado a hacer tales declaraciones. Se reconcilió con Joseph más tarde.

En su autobiografía, el ex mánager admitió que fue un padre severo porque creía que era la única manera de preparar a sus hijos para el negocio del espectáculo. Sin embargo, negó haber abusado físicamente de sus hijos.