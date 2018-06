Matan a alcalde interino en Michoacán

El funcionario fue atacado cuando iba a bordo de un vehículo junto con otra persona, quien resultó ilesa

El alcalde interino de Buenavista Tomatlán, Michoacán, Javier Ureña González, fue asesinado a balazos la mañana del miércoles en la localidad 18 de Marzo.

Fuentes policiales citadas por la agencia Red 113 reportaron que el ataque ocurrió cuando el funcionario atendía un asunto particular e iba en un vehículo de su propiedad acompañado por otra persona, la cual resultó ilesa.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública y el personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Apatzingán, que inició las investigaciones correspondientes.

Ureña era secretario del Ayuntamiento y quedó como encargado de despacho de la Presidencia Municipal, ya que Lorenzo Barajas Heredia, de extracción perredista, busca la reelección.

El cadáver del funcionario fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Fuentes gubernamentales puntualizaron que hasta el momento no se tienen datos que apunten a que el asesinato tenga un trasfondo político, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

La vigilancia fue reforzada en la región por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército mexicano para tratar de localizar a los responsables.