Juan Carlos Osorio se dice “muy triste” por la derrota ante Suecia

El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Juan Carlos Osorio, aseguró sentirse triste por la contundente derrota de tres goles a cero ante Suecia de este miércoles, y consideró que hay mucho por analizar de cara al partido de octavos de final que enfrentarán el próximo ese lunes.

El técnico nacional explicó que el planteamiento del juego ante los escandinavos no fue el correcto, lo que al final les pasó factura. “Normalmente, cuando enfrentamos a un equipo con una idea de juego tan directa como Suecia, hemos jugado con defensa de tres y un medio centro. Hoy consideramos que, por el buen funcionamiento de los juegos con Alemania y Corea, mantener el mismo equipo era lo mejor”, pero no fue suficiente.

Osorio agregó que la manera en que los suecos plantearon el juego no ayuda a los equipos latinoamericanos excepto a Uruguay, y eso se notó en el campo. “Creo que no encontramos la manera de terminar nuestras entradas en el ultimo tercio y al final se impusieron las condiciones del rival”.

Por otro lado, afirmó que no tiene un equipo preferido para enfrentar en los octavos de final (Brasil, Serbia o Suiza), por lo que prefiere pensar en el funcionamiento de México y no el de los rivales, de momento.

Finalmente, expresó su pesar por el mal partido otorgado este día. “Hoy tengo muchas reflexiones para hacerme y me parece que me deja muy triste el resultado porque no supimos imponer fiestas condiciones”.

Fuente: SDP noticias