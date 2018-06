Buscaba una mejor vida en EU, pero le arrebataron a su hijo

El gobierno de Estados Unidos informó que tiene en custodia a 2 mil 47 niños migrantes, entre los que llegaron solos a la frontera y los que han separado de sus padres. Uno de estos casos es el de Leo, a quien su madre, Lourdes de León, le perdió el rastro por 40 días, después de ser deportada a Guatemala. Aunque ahora sabe que su hijo se encuentra en un centro de acogida en Nueva York y ha recobrado el contacto con él, Lourdes reconoce que no tiene ni idea de cómo hará para recuperarlo.

Sin saberlo, Lourdes de León y su hijo Leo Giancarlo emprendieron el pasado primero de mayo el peor viaje de su vida. Ella, madre soltera de 29 años de edad, y él, de apenas seis, salieron de San Marcos, Guatemala, hacia Estados Unidos: atravesaron por Tapachula, Caborca, San Luis Río Colorado hasta llegar a Yuma, Arizona. El 10 de mayo se entregaron a la Patrulla Fronteriza.

“El coyote me había dicho que era mas fácil. Si migración me detenía, pues iba a estar presa dos días […] que era mejor que me agarraran porque hasta podía tener un permiso de trabajo y podía estar sin miedo a migración en Estados Unidos”, relató Lourdes en entrevista con el noticiero En Punto, de Televisa.

A las 7 de la mañana del 12 de mayo, en el centro conocido como “La Hielera”, en Yuma, Lourdes perdió el rastro del pequeño Leo.

“Empezó a llorar mas cuando el agente de Migración dijo que el se iba a ir para un albergue y yo iba a ser detenida, o sea el niño estaba presente cuando ellos dijeron eso”, recordó la mujer.

A pesar de las súplicas de Lourdes para que no le quitaran a su hijo, los agentes le dijeron “que así zapateara y me revolcara a llorar, que de todos modos el niño me lo iban a quitar”, comentó.

Lo peor, dice, estaba por venir: dos veces la cambiaron de centro de detención sin tener información del niño. El 19 de mayo le prometieron devolverle a su hijo si se declaraba culpable ante un juez, así lo hizo y permaneció en Eloy, Arizona, hasta el el 7 de junio, cuando fue deportada.

Hasta hace unos días, Lourdes supo que Leo apareció en el Cayuga Center, la casa de acogida de Nueva York. Una trabajadora social le dijo que el niño llegó desde el 16 de mayo sin que nadie se lo hubiera informado.

Lourdes ha estado en contacto con su hijo a través video llamadas, en una de las cuales, Leo “me pregunto si yo estaba durmiendo, yo le dije que no y usted. No mamá, me dijo, me despierto en las noches, yo quiero dormir contigo, ya no quiero dormir solo y todas las noches me da vueltas eso en la cabeza, cómo estará, cómo se sentirá él allá”, lamentó.

Sin recursos para financiar abogados en EU que le ayuden a recuperar a Leo, Lourdes espera que las autoridades guatemaltecas y organizaciones civiles la apoyen, pues ella desconoce por completo cuál es el procedimiento legal para recuperarlo.

“Estoy cansada pero no estoy vencida aun y no me van a vencer. A mi el gobierno de Estados Unidos no me va a vencer hasta que yo tenga a mi hijo aquí conmigo”, aseveró Lourdes.

Fuente: SDP noticias