“Ya ganamos en el área rural”: Flor Ayala

El ánimo se encendió en la zona rural cuando, a la Plaza Pública de San Pedro, arribó la candidata local por el distrito 12, Flor Ayala. En el lugar agradeció a los presentes todo el apoyo a través de un vibrante mensaje que ofreció en su último cierre de campaña,

Al lugar llegaba la gente; algunos a caballo, muchos otros a pie, parejas, y familias enteras tomadas de la mano y niños con grandes sonrisas esperaban el saludo de Flor Ayala, quien dijo sentirse feliz de estar ahí.

“Me da mucho gusto volver como siempre a esta zona bonita que son mis pueblos de esta área rural. Mis pueblos que me han enseñado mucho, me han enseñado lo que soy el día de hoy, una mujer trabajadora, una mujer que no se rinde, una mujer que sabe trabajar de sol a sol y que a pesar de todas las adversidades que podemos tener toda la gente aquí de los pueblos, a mí me enseñaron a levantarme y trabajar y trabajar dignamente.”, comentó la candidata de la coalición “Todos por México”.

Fueron alrededor de 500 asistentes los que se reunieron a disfrutar de la música, el baile y la compañía de sus vecinos en un evento familiar que culminó con el discurso de “La Flor” donde prometió nunca fallar.

“De aquí soy y como siempre se los he dicho, nunca, nunca, nunca, les voy a fallar. Porque a mí me enseñaron a cumplir mi palabra, como somos las gentes de pueblo, como somos la gente que trabaja, como es la gente que hace a diario su jornada laboral.”, culminó ante los aplausos de los presentes.