Empezamos a ver el calendario o nuestra app de ciclo menstrual y vemos que llevamos cuatro días de retraso, aunque sabemos que no hay posibilidad de embarazo este mes, la ausencia de la regla siempre es motivo de alarma.

De acuerdo a Clínica Mayo, la menstruación o regla puede ser regular o algo irregular, el periodo menstrual ligero o intenso, doloroso o sin dolor, largo o breve y aun así puede considerarse normal.

Las causas de ausencia de regla pueden ser estrés, mala alimentación, cambios hormonales por métodos anticonceptivos, infecciones vaginales, hasta temas más delicados como síndrome de ovario poliquístico, entre otros.

Sin embargo, cada mujer conoce su cuerpo; sabes qué tu regla está cerca, pero en una semana tienes una escapada a la playa y quieres que aparezca ya (no quieres estar incómoda en las vacaciones), ¡estos son trucos para que baje la regla!

Calor local, coloca una bolsa térmica durante 15 minutos, esto hará que los músculos de tu vientre se relajen y a que los vasos se dilaten, ayudando a que baje la regla, puedes hacerlo 3 veces al día.

Té de canela, este té además de disminuir los síntomas de cólicos e inflamación menstrual, ayuda a que baje la regla, gracias a sus ingredientes, ricos en mucílagos y minerales.

Alimentos ricos en vitamina C, esto hace que reduzcamos estrógenos de forma natural y las paredes del útero se contraigan, logrando que baje la regla, sin embargo como debes aumentar la dosis de vitamina C, este tip no puede ser por muchos días.

Té de jengibre, se bebe por alrededor de tres días y ayuda a que baje la regla, pues es un alimento rico en aminoácidos, arginina, histidina, manganeso y fósforo.

Infusión de ruda, es una planta que se le conoce con propiedades digestivas y relajantes, sobre todo a disminuir los dolores menstruales. Sin embargo, si tienes sospecha de embarazo, no debes tomarla para no afectar al bebé.

Té de manzanilla, es uno de los más conocidos, pues aunque la conocen por disminuir los síntomas premenstruales como cólicos, también ayuda a que baje la regla si tomamos 3 tazas de té de manzanilla cargado, al día.

Recuerda lo importante que es acudir con tu médico en caso de que se hagan frecuentes los retrasos, revisa nuestra nota, ¿Cuántos días se puede retrasar la regla?, y las recomendaciones que debes llevar al momento de revisarte.

Fuente: Salud 180