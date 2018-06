Reciben reconocimiento empleados de la Unison

Lucy Romero

En el panorama de mantener un control interno y aplicar un programa de mejora regulatoria, el trabajador administrativo de confianza juega un papel crucial, muy importante, destacó el rector Enrique Fernando Velázquez Contreras al entregar 55 reconocimientos a empleados con 15, 20, 25, 30, 35 y 45 años de servicio a la institución.

Al presidir la Ceremonia de Reconocimiento a Trabajadores Administrativos de Confianza 2018, el rector hizo un reconocimiento a quienes día a día trabajan para el buen funcionamiento de la Universidad, y en apoyo y respuesta de las necesidades de los otros sectores de la comunidad universitaria.

En medio de un ambiente festivo y de mucha camaradería, el rector recordó algunas experiencias que le tocó vivir con algunos de los 55 empleados administrativos de confianza que recibieron diploma y un estímulo económico, como Austin René Sánchez Félix, quien cumplió 45 años de servicio ininterrumpido.

“Estoy seguro que he trabajado de forma directa con más de la mitad de los homenajeados, he tenido la fortuna de ocupar diversos cargos administrativos en la Universidad; particularmente, fui secretario de dos departamentos y eso me dio la oportunidad de conocer mucha gente y valorar objetivamente ese trabajo administrativo; es una función adjetiva y debemos facilitar el trabajo de la academia, tanto de profesores como de estudiantes”, expresó.

Velázquez Contreras dijo estar seguro que la Universidad de Sonora es una de las instituciones que más rápido responde a la demanda de profesores y estudiantes por la labor de los trabajadores administrativos de confianza.

“Sin temor a equivocarme, más del 80% de las personas con las que me ha tocado trabajar tienen muy bien puesta la camiseta de la Universidad de Sonora”, añadió luego de entregar 18 reconocimientos a empleados por 15 años de servicio, doce a quienes cumplieron 20 años; 23 para quienes llegaron a 25 años de servicio; nueve con 30 años, dos con 35 y uno con 45.

Eliazar Ayala Zamudio, adscrito a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (URC), habló a nombre de sus compañeros homenajeados, y señaló que hoy es una fecha especial no sólo por el reconocimiento que reciben, sino porque es un momento para refrendar el compromiso con la Universidad.

“Este es un acontecimiento que esperamos con agrado porque es el único momento del año en el cual se reconoce públicamente nuestra labor administrativa con la que contribuimos a elevar el prestigio y la calidad institucional, y nos da la oportunidad de refrendar el compromiso del sector con la Universidad de Sonora”, expresó.

Ayala Zamudio también hizo remembranzas de su trayectoria laboral en la alma mater, y consideró que la institución le ha permitido a él y a sus compañeros, hacer carrera, y con las funciones, aportar su granito de arena al desarrollo de la Universidad.

Convocó a los presentes a refrendar el compromiso con la institución cada día y continuar ejerciendo las funciones específicas con más dedicación. “Si analizamos nuestro pasado nos daremos cuenta que podremos hacer más cosas en beneficio de nuestra casa de trabajo: la Universidad de Sonora”.