Lindsay Lohan pide olvidar su pasado

Lindsay Lohan está cansada de ver cómo la gente sigue relacionando su nombre con numerosos problemas legales y arrestos por lo que ha pedido que nos olvidemos de ellos.

“Soy una persona normal y agradable. Una buena persona. No tengo malas intenciones. Y mi pasado debe permanecer en el pasado”, dijo a través de The New York Times, “Al igual, la gente tiene que dejarlo y dejar de mencionarlo porque no lo es, se ha ido. Está muerto. Y eso es lo más importante para mí”.

Asimismo, dijo haberse mudado a Dubai porque ahí encontró paz, “Es el lugar más seguro. Es menos exigente. Estados Unidos siempre dice ‘¡ve, ve, ve, vete!’ No tengo que encender las noticias y ver sobre los Kardashians . Ya no tengo que ver nada. Elijo lo que quiero ver y cómo quiero vivir”.

Fuente: SDP noticias