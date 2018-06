Francia vs. Argentina, una final anticipada en Octavos de Final

Vaya duelo que se espera en los Octavos de Final de Rusia 2018, donde dos selecciones campeonas del mundo se enfrentarán en lo que bien pudo haber sido la gran final del certamen.

Se trata de Argentina y Francia, selecciones que se enfrentarán el próximo sábado en la Arena Kazan, en lo que probablemente sea uno de los partidos más emocionantes y vistos de la Copa del Mundo.

Francia llega como líder del Grupo C, donde terminó con 7 puntos tras superar a Australia, Perú y empatar con Dinamarca. Si bien los galos no pasaron muchos problemas para avanzar a la siguiente ronda, es un hecho que no demostraron su mejor fútbol, o al menos el que venían demostrando en semanas previas al Mundial.

Por el otro lado Argentina llega después de conseguir de manera agónica un triunfo ante Nigeria, lo que les permitió avanzar como segundos del Grupo D a pesar de sus malas actuaciones ante Islandia y sobre todo ante Croacia.

Francia y Argentina tienen dos antecedentes en Copas del Mundo, ambos en Fase de Grupos: la primera fue en 1930 en donde los argentinos se impusieron por la mínima. Posteriormente, en el Mundial de Argentina 1978, los locales volvieron a derrotar a los franceses por marcador de 2-1, siendo Platini el anotador del gol de la honra para los europeos.

Fuente: SDP noticias