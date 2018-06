Fanático de Lionel Messi se suicidó tras la derrota de Argentina ante Croacia

Un joven indio fanático de Lionel Messi se suicidó tras la derrota de Argentina en la que cayó goleada ante su similar de Croacia en su segundo partido mundialista en Rusia 2018.

Dinu Alex, un contador de 30 años radicado en el distrito de Kottayam, se quitó la vida tras la derrota argentina 3-0 ante los croatas, partido en el que su ídolo, Lionel Messi, tuvo quizá el peor partido de su vida.

El joven habría abandonado su hogar el viernes por la mañana visiblemente afectado y dejando una carta en la que escribió: “Ya no queda nada para mí en este mundo, me voy, mi dios del fútbol me decepcionó”, reporta el Hindustan Times.

De acuerdo al mismo medio, los familiares creyeron en primera instancia que la carta se trataba de una broma, pero tras perder el contacto con Dinu, comenzó la preocupación.

La policía se vio obligada a emplear todos los recursos necesarios para encontrar al joven de 30 años, pero fue dos días después que lograron encontrar el cuerpo sin vida de Dinu.

Un familiar de Dinu aseguró que el joven era muy introvertido, con pocos amigos y una pasión enorme por el balompié, muestra de ellos las anotaciones que tenía entres sus pertenencias como: “Messi, mi vida es por ti, esperando verte levantar la Copa Mundial” o “mi equipo comienza su camino, llevando mi vida”, indicó Times of India.

En países como la India o Bangladesh la pasión por el futbol llega a puntos radicales y es usual que las personas adopten aficiones hacia diferentes selecciones, sobre todo Argentina y Brasil.

Fuente: SDP noticias