Exigen agentes de Policía reinstalación en Guerrero

Más de cien ex policías estatales despedidos en 2017 tras señalar irregularidades del Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, acusaron al Gobierno de Astudillo de realizar maniobras para que un juez federal no resuelva su reinstalación.

Los ex agentes, que en mayo de 2017 protestaron para exigir mejores salarios, equipo y armamento moderno, lo que derivó en su despido, mostraron una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que se pide al Gobierno su reinstalación inmediata.

En una rueda de prensa afuera de las oficinas de este organismo, los ex policías, encabezados por José Muñoz, dijeron que el Secretario de Seguridad ha desoído una orden de un juez federal para que envíe a una audiencia al funcionario Francisco Solís Vejar.

Solís Vejar, según el documento oficial que mostró José Muñoz, fue quien les notificó su despido cuando se encontraban en el cuartel de la Policía Estatal en un paro de labores.

Ese mismo día, los uniformados se trasladaron en marcha por la Autopista del Sol a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde interpusieron una queja contra Almazán.

Muñoz señaló que, aunque existe evidencia de que Solís Vejar trabaja en la SSP, Almazán respondió al juez que esta persona no labora en esa dependencia.

“Lo que está haciendo el Gobierno es retardar el proceso jurídico para que el juez no emita de manera rápida su resolución en favor de nosotros”, afirmó.

Mencionó que ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero emitió una recomendación en la que pide a la Administración estatal su reinstalación y el pago de salarios caídos.

Los ex agentes también acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer otra queja.

Muñoz dijo que en la corporación policiaca prevalecen las irregularidades que señalaron cuando estaban en funciones.

“Los compañeros no tienen uniformes, no les pagan viáticos o si se los pagan es con retrasos, tampoco hay armamento moderno y la mayoría de las patrullas están en malas condiciones”, detalló.

Recordó que denunciaron que ellos compraban sus uniformes y botas.

“La situación creo está más peor porque ahora ni siquiera dejan que los compañeros denuncien lo que les pasa ante la opinión pública y si lo hacen son cesados”, expresó.