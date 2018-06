Denuncian por violación a actor de Televisa

La actriz Elisa Vicedo alzó la voz y denunció al actor Eduardo Carbajal de haberle dado un golpe durante un evento público; además la violó hace dos años

La actriz Elisa Vicedo alzó la voz y denunció al actor Eduardo Carbajal de haberle dado un golpe durante un evento público luego de que ella lo tachara de violador.

Vicedo, de 22 años de edad, asistió a un evento político la tarde del domingo, sin embargo, éste se salió de control después de que ella se percatara que uno de los asistentes era Carbajal.

A dos días de haberse suscitado el encuentro que resultó en un golpe entre la mejilla y el ojo izquierdo, la actriz contó paso a paso lo sucedido.

“Me topé (en el evento) a mi amiga Esperanza a quien no veía hace dos años, nos tratamos de poner al día; en ese momento nos dimos cuenta que entró el señor Eduardo Carbajal.

“Lo primero que hizo fue ir a confrontarme. Me dijo: ‘Tú y yo necesitamos hablar ahorita’. Eduardo me jala del brazo y me dice: ‘te callas o te mato’. Me llevan mis compañeros por mis cosas y salí del parque Hundido (lugar donde se llevó a cabo el acontecimiento)”, afirmó Vicedo en conferencia de prensa.

Al ver al actor, Vicedo, de inmediato, llamó a su papá Willy Vicedo, con quien regresó al lugar, también acompañados de Esperanza.

Willy intentó dialogar con Carbajal e incluso le pidió que se retirara del lugar, según contó Vicedo.

Al ver que la plática entre su padre y Carbajal comenzó a tornarse difícil, Vicedo intercedió para que no llegara a alguna agresión, lo que resultó en agravio físico hacia ella, y hasta tuvieron que marcarle a una ambulancia para atenderla.

Después de este hecho, Elisa acudió a las instalaciones de la Policía para levantar una demanda por lesiones físicas y aprovechó para denunciar que Carbajal la violó hace dos años.

“Pudo haberme pasado en otro lugar, en cualquier otro. (El golpe) pasó en un lugar lleno de gente, me abrió el ojo el señor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido en otro lugar?”, expresó.

La víctima está en espera de una resolución por parte de las autoridades para determinar qué procede en cuanto a ambos delitos, según comentó, por lo que no dio detalles legales de estos procesos los cuales inició este domingo.

El objetivo de haber alzado la voz fue, según dijo, para servir de ejemplo a quienes atraviesan por estos problemas.

“¿Por qué hablo? Porque no me tuve que haber callado, hay muchas personas que han vivido esto”, dijo Vicedo.