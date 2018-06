Chicharito prioriza al Tricolor que a sus goles

Javier Hernández definió sus prioridades en el Mundial. Previo al partido decisivo contra Suecia, el atacante mexicano no abandona el ideal del grupo y remarca, como desde meses antes de la justa, que la idea en la selección es trascender, por ello antepone el futuro del equipo a sus goles.

En conferencia de prensa, ‘Chicharito’ no dudó en decidirse por la clasificación del Tricolor a octavos de final más que convertirse en el máximo anotador del conjunto nacional, después que el pasado sábado empatar a Luis Hernández con cuatro dianas en Copas del Mundo.

“De nada me serviría ser máximo goleador si luego no nos clasificamos mañana, por ejemplo”, indicó el tapatío. “Lo importante no soy yo. Lo importante es el equipo, la selección y mi país”.

Hernández Balcázar tendrá la oportunidad de hacer historia este miércoles cuando el Tricolor se enfrente a los suecos por el pase a la segunda ronda del Mundial, en el que un empate o la victoria les da el boleto como primer lugar del grupo.

“Me quedo con ver al país creyendo en nosotros, me quedo con el respeto por la campaña contra el grito homofóbico. Me quedo con México. Primero es el país y el equipo, ya los logros individuales vendrán como consecuencia”, agregó.

La motivación no cesa y ‘Chicharito’ es de los primeros en levantar la mano cuando de soñar se trata. El ariete del West Ham no quita el dedo del renglón y piensa en que México haga historia en esta Copa del Mundo.

“Lo mejor es compartir (las cosas) con gente chingona. Para mí es una oportunidad increíble de romper límites. Lo vamos a disfrutar como hasta ahora y ojalá mañana podamos asegurar nuestra clasificación en primer lugar”, dijo.

El Tricolor y Suecia se enfrentarán este miércoles 27 de junio en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en duelo decisivo que se llevará a cabo al mismo tiempo que el Corea vs. Alemania, en el que los germanos buscarán también el pase a segunda ronda.