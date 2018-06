Carlos Esqueda confirma romance con Sergio Basañez

El actor Carlos Esqueda confirmó el rumor que viene sonando desde hace tiempo: Sergio Basañez es homosexual.

En entrevista para una revista de espectáculos, Esqueda aseguró haber sostenido un fugaz romance con el galán de telenovelas.

“En marzo pasado conocí a Sergio en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió… Es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso”, reveló.

“Sí, todos los rumores que había en las redes en torno a mí y a Sergio eran ciertos; comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos por las redes sociales. Sólo (fue) unas semanas, pero fue un romance muy bonito; me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que nunca iba a funcionar”.

El noviazgo se vino abajo porque en redes sociales los empezaron a molestar. “Comenzaron a decir que éramos pareja, y en todas mis publicaciones lo etiquetaban y le decían: ‘mira tu novio, qué gay’, y eso lo hizo desconfiar de mí; nunca se lo pregunté, pero intuyo que por eso empezó a cambiar conmigo”.

No obstante, Esqueda asegura que no pudo decirle que es portador del VIH.

“(Terminamos) por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajará de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él”.

De momento, Basañez no ha comentado al respecto.

Fuente: SDP noticias