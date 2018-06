Tom Holland revela título de la próxima película de Spider-Man

Sí, Tom Holland seguirá usando el traje de Spider-Man, habrá una nueva película, su segunda película encarnando a este superhéroe, y ya sabemos con que título llegará a la pantalla grande.

El filme se llamará Spider-Man: Far From Home, así lo reveló el actor de 22 años durante un video grabado en el backstage de ACE Comic-Con.

Asimismo, pidió disculpas porque aparentemente Spider-Man murió en Avengers: Infinity War.

“Quería disculparme porque no hay revelaciones reales este fin de semana sobre Spider-Man 2. No sé mucho sobre eso. Estoy un poco confundido porque he muerto, así que no sé cómo va a entrar en juego, pero lo que sí sé es que obtuve el nuevo guión, estoy muy emocionado de leerlo, y va a ser estupendo. Spider-Man 2 , hagamos esto”, aseguró.

Fuente: SDP noticias