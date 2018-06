Hay saldo a favor contra los hampones

Afloran atentados con tintes partidistas

Sería una realidad regularizada de autos

Ni el “fut” verán ex funcionarios azules

Hay saldo a favor contra los hampones…Por la eficiencia que ha mostrado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cuyo titular es Rodolfo Montes de Oca, el que haya empeñado su palabra de que a la brevedad darán con los responsables del dominguero robo de película que un comando armado perpetrara contra la tienda Liverpool, hace presumir que será cuestión de tiempo para que lo esclarezcan.

Y para prueba está el que junto con pegado Montes de Oca Mena diera a conocer la buena nueva sobre la detención de tres colombianos, dos hombres y una mujer, que integraban una banda de “robacasas” dedicada al saqueo de residencias y que se habían apoderado de joyas y dinero efectivo en los asaltos que habían cometido en las últimas semanas, al ser arrestados en Hermosillo y Obregón mediante unos cateos.

Pero por si eso fuera poco, el por algo ya también identificado como el Fiscal de Hierro, por los resultados investigativos alcanzados, ventiló que igual durante otra cateada efectuada el pasado viernes capturaron al cabecilla de los mal afamados “roballantas”, que habían causado una psicosis en esta Capital, una tal Francisco Israel, de 32 años, con lo que sería el segundo involucrado en esos hechos.

Es por eso que ante esos aciertos contra el hampa que destapara el de la FGJE, vía un video-informe que difundieran, es que adelantara que desde el momento en que les reportaran el atraco a la citada negociación departamental, se avocaron a investigar ese suceso nunca antes visto en esta Ciudad del Sol, bajo la advertencia de que en Sonora el que la hace la paga y que en ese caso no sería la excepción.

Ciertamente que será todo un reto el que den con el paradero de ese grupo de delincuentes, que encapuchados y armados allanaran la mañana del pasado domingo la sucursal del Liverpool del bulevar Luis Encinas, para al grito de ¡esto es un asalto!, dirigirse al departamento de joyería y a marrazos destrozar las vitrinas y apropiarse de joyas de oro y plata, así como relojes finos. De ese pelo.

Pues igual especulan que podrían ser malhechores de fuera, por el acento fuereño que se les escuchara, y quienes al parecer tenían bien estudiada la zona, al manejarse que después de “pegar ese golpe”, todavía se dieron el lujo de abordar una camioneta color gris rata en la que se trasladaban, para pasarse al Office Depot de enfrente, pero al verlos llegar los guardias cerraron la puerta y activaron la alarma. ¡Tómala!

De ahí que habrá que ver qué desenlace tiene esa atracada fuera de serie o inédita, después de la promesa hecha por “El Rudy” Montes de Oca, como lo llaman sus amigos más cercanos, de que son ladrones que correrán la misma suerte que los “mañosos” originarios de Colombia ya arrestados; y que las “ratas” a las que en las últimas fechas les había dado por robar llantas y dejar los autos embancados. ¡Pácatelas!

No obstante y que por si algo faltara, ayer lunes afloró que a los que por el estilo “les llegaron”, es a los del The Home Depot del bulevar Solidaridad y calle Cultura, en Paseo Río Sonora, al robarles de madrugada, como a las 2:00 horas, de acuerdo al reporte que hiciera el velador, al que un sujeto lo sorprendió y amarró, pero sin que se informara el monto del botín, lo que refleja que “andan con todo”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Afloran atentados con tintes partidistas…En más sobre extraños hechos delictivos que se salen de lo normal, que también se registraran el fin de semana y que tienen que ver con partidos políticos, lo que ha venido a enrarecer más el ambiente polaco, es la presunta asaltada contra la sede del taliPAN en Navojoa, de la que dicen que se llevaron ¡$2 millones de pesos! al chaz chaz o en efectivo.

Y si a eso se le suma el que dizque en la localidad de Altar también incidieron la casa de un candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues sí que eso ya hace levantar sospechas, por la forma en que el suspirante a la alcaldía navojoense, Martín Ruy Sánchez, luego luego intentara politizar ese suceso, por la forma en que dijeran que hasta agredieran a militantes de ese instituto político.

A no ser y que los panuchos de esa región del Mayo sólo estén pretendiendo desviar la atención, porque ahora tendrán que explicar el por qué tenían tanto dinero en “efe” y cuando estaban impartiéndole un curso de capacitación a sus partidarios, a los que aseguran que hasta los teléfonos celulares les quitaron, golpeando a los que se resistieron, cuando se está a unos día de las elecciones del próximo domingo.

De tal forma que así de raros estuvieron esos acontecimientos, aunque tocante a los blanquiazules, no descartan que esa acción pudiera tener su origen en el “fuego amigo” que se han lanzado los grupos en pugna que conforman esa organización partidista, por como desplazaran de las candidaturas a los padre$i$ta$, ante la carga negativa que les representaba el encarcelado ex gobernador, Guillermo Padré$.

En tanto que en lo que concierne a los de Morena, y partiendo del antecedente incendiario y reaccionario que tienen, es que surgen los asegunes en torno a ese siniestro que saliera a relucir, ante lo que se hace necesario un mensaje a mantener la calma por parte de las representantes del INE e Instituto Estatal Electoral (IEE), Olga Castro y Guadalupe Taddei, por aquello del “no vaya a ser”. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sería una realidad regularizada de autos…Dan cuenta que la que no será puro “bla, bla, bla”, sino toda una realidad, es la promesa de regularizar los autos “chuecos” o ilegales, en caso de que gane el candidato la Presidencia de la República del PRI, José Antonio Meade, como acaba de venir a ratificarlo el coordinador nacional de esta iniciativa, el del nombre agabachado, Cristopher James Barousse. ¡Órale!

Ya que derivado de lo dicho por James Barousse, lo que es “Pepe” Meade es el que propondría, pero a los que les tocaría impulsar esa “Ley Chocolate”, es a los que consideró como casi seguros senadores del tricolor, como Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta, luego de que la primera ha sido la principal promotora de ese plan de nacionalización vehicular, mismo que es visto como un acto de justicia.

Toda vez que en base a los números que sacara el enviado de Meade Kuribreña, calculan que alrededor de seis millones de familias mexicanas serían beneficiadas con esa posible regularizada de vehículos de procedencia extranjera, de los que en Sonora hay aproximadamente 350 mil, lo que quiere decir que uno de cada tres de los que circulan en todo el País, que suman 22 millones, están en esa condición irregular.

No en balde es que Sylvana el fin de semana encabezara una caravana de esos carros en el Poblado Miguel Alemán, en el marco de la cual se comprometió a que la primera propuesta que presentaría ante el Senado, en caso de que el voto ciudadano le favorezca, es la de que “enderecen” esos automotores, por el positivo impacto social y la seguridad que significaría para miles de sonorenses. Ni más ni menos.

Con ese fin es que después de ese recorrido que presidiera y que terminara en la plaza de la también llamada Calle 12, ahí les firmó un convenio para reiterarles que les cumplirá, ya que con eso se les aseguraría su patrimonio familiar, además de evitar actos de corrupción, e impedir el que sean utilizados para delinquir, a la vez que los conducirían con seguridad, al poder comprarles un seguro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ni el “fut” verán ex funcionarios azules…Ahora sí que contra todo lo esperado, pero los que el miércoles no podrán ver el juego definitorio entre la selección mexicana de “guachobol” y Suecia, en el mundial de Rusia, son los ex operadores del PAN estatal y que hoy en día están tras las rejas por el presunto desvío de $400 millones por concepto de cuotas partidistas “desaparecidas”. ¡Vóitelas!

Eso luego de que a los implicados en ese millonario fraude no sólo les decretaron prisión preventiva, sino que además les fijaron una audiencia de vinculación a proceso para mañana, de ahí que tendrán que comparecer el ex dirigente de ese “quemado” Partido, Juan Valencia; además del ex director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Miguel Méndez Méndez; así como otros tres ex funcionarios. ¡Palos!

Ante lo que concluyen que terminó de tomar forma legal el delito por el que los investigara y consignara la Fiscalía Especializado en Delitos Electorales (Fepade), a cargo de Pedro Pablo Chirinos, por la supuesta malversación de los descuentos que le hacían a la militancia panista, a la que le dieran chamba en la administración estatal comandada por el aún presidiario ex “Gober” albiazul, Guillermo Padrés.

Razón por la cual tendrán que responder ante el Juez que lleva ese litigio, para que den cuentas claras, referente a “ladrónde” fueron a parar esas millonadas, que de antemano deducen que tuvieron un fin electorero, de ahí el porque elucubran que hay más inmiscuidos en esa evidente corruptela por la que entre ellos mismos se denunciaran y que terminar por salpicarlos en pleno fin de las campañas electorales.

Tan esa así que a los que ahorita no los calienta ni el sol de más de cuarenta grados que se siente por estos días, es a quienes también suponen que podrían tener vela en ese entierro o “clavada”, como al parecer son la actual diputada local, Lissete López Godínez; el ex operador político, Adrián Espinoza; y obvio que el ex Tesorero y ex de Hacienda, Mario Cuén Aranda y Carlos Villalobos. ¡Zaz!

Correo electrónico: [email protected]