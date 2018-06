Invita Academia de Cine de EU a mexicanos

Ellos son Eugenio Derbez, Damián Alcázar, Diana Bracho y Jaime Camil; en total, la Academia invitó a un total de 928 personas, más que cualquier otro año

Eugenio Derbez, Damián Alcázar, Diana Bracho y Jaime Camil están entre los mexicanos invitados este año para formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En la lista de actuación también aparecen Zaide Silvia Gutiérrez, Elpidia Carrillo, Manuel García Rulfo, Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra y María Rojo.

Además, Sabina Berman y Laura Esquivel fueron invitadas a unirse al grupo de escritores.

AMPAS es la institución que entrega anualmente los premios Óscar. Los integrantes pueden votar para elegir a los nominados en ciertas categorías, incluyendo Mejor Película, y para decidir los ganadores de todos los galardones.

En total, la Academia invitó a un total de 928 personas a integrarse a sus filas, más que cualquier otro año, según The Hollywood Reporter. La organización no revela quiénes aceptan el puesto ni quiénes lo rechazan.

La lista de invitados incluye a representantes de 59 países, 49 por ciento mujeres y 38 por ciento no blancos. Si todos aceptan, la membresía de mujeres de la Academia se incrementará a 31 por ciento y la de personas no blancas a 16 por ciento.

En 2016, AMPAS se comprometió a duplicar el número de miembros mujeres y de minorías para 2020.