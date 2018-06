Respaldan empresarios acciones de autoridades ante ola de asaltos

Ante la ola de robos y asaltos que se han registrado en los últimos días en esta capital, que nos han puesto los “pelos de punta” como lo comentábamos en nuestra entrega anterior, los sectores empresariales han otorgado su respaldo a la labor que realiza la autoridad de los tres niveles de gobierno para dar con los responsables.

Como seguramente ya está enterado, porque fue noticia de primera plana, ahora le tocó el turno a Home Depot, ser “visitado” por el o los ladrones, quienes de acuerdo a cifras extraoficiales se apoderaron de medio millón de pesos, que devaluados y todo, son un buen botín.

Hay versiones de que a diferencia de lo ocurrido con Liverpool, a donde el domingo ingresó una horda de ocho o 10 sujetos de aspecto sureño, quienes amagaron a los presentes y quebraron las vitrinas para apoderarse de un botín no cuantificado, la madrugada de ayer a la tienda ferretera habría ingresado un solo delincuentes quien sometió al vigilante.

Finalmente el o los sujetos violentaron la caja de valores de la tienda para apoderarse de un monto no determinado, que, insistimos, trascendió, fue de 500 mil pesos, es decir, se fue o se fueron “forrados”.

Y a estos últimos atracos se suman los que en semanas anteriores se cometieron en horas de la madrugada en supermercados de distintos puntos de la ciudad de donde se llevaron desde artículos electrónicos, línea blanca, joyería y efectivo.

Por cierto, que acertadamente, los dirigentes empresariales hicieron un llamado a los partidos y candidatos a confiar en las instituciones y a no incitar a la polarización de la sociedad.

Además, también llamaron a la ciudadanía a mantener la confianza en las autoridades, que aseguran, habrán de garantizar un proceso electoral seguro, responsable y cívico

Asimismo, exhortaron a la población a que el primero de julio salgan a votar en paz, en confianza, con un voto razonado que fortalezca la democracia.

Ofende que Galerías Mall pretenda cobrar por estacionar el auto

Tengo entendido que todos los establecimientos comerciales, por Ley, deben de contar con espacios para el estacionamiento de clientes o visitantes, a fin de que no se estacionen en forma indebida o invadan espacios de domicilios contiguos.

De ahí que no entiendo el por qué algunos establecimientos como Walmart Sahuaro, o los puestos de Plaza Girasol colocaron barras y cobran por estacionarse cuando vamos a comprar, lo cual ahora hará Galerías Mall, cuando se supone que ellos deberían de darnos todas las facilidades para que los visitemos con gusto.

Que no se les olvide que el cliente es el que los mantiene y les permite que obtengan pingües ganancias, y a nosotros que no se nos olvide que si no vamos no tienen ingresos, por lo que nos deberían de tender la alfombra roja para llegar, sobre todo con los precios que tienen algunos de los establecimientos.

Es una falta de respeto que además de que vamos a comprar, o gastar en una comida, bebida, el cine o en cualquiera de los espacios de diversión, ahora tengamos que pagar para ingresar y no es por ser malinchista, pero en Estados Unidos ningún centro comercial o “mall” cobra por el estacionamiento y eso que hay ciudades con graves problemas de espacio.

