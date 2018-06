$olo$ $e dan la puntilla los pani$ta$

Un asalto muy raro contra Liverpool

Cierra a la cabeza fórmula al Senado

Que “está pegando” la “Ley Pano”

$olo$ $e dan la puntilla los pani$ta$…La que sí que vino a ser la puntilla política para el taliPAN, es la sorpresiva detención de la que el fin de semana fuera objeto al ex líder estatal de ese devaluado Partido, Juan Valencia, por el presunto desvío de $400 millones por concepto de las cuotas partidistas que le descontaban a los empleados en el pasado sexenio del ex gobernador, Guillermo Padré$.

De ahí que no por nada es que para tratar de minimizar esa “quemada” o exhibida, la que luego luego salió para hacerse un vil harakiri, es la actual cabecilla de ese instituto político, Alejandra López Noriega, por como pecando de incongruente se pusiera a defender a Valencia Durazo, cuando ellos mismos son los que lo denunciaran por ese fraude, de que ahí que de esa forma “escupiera pa´ arriba”. De ese pelo.

Sin embargo lo que es a Alejandra no la dejaron “dorar mucho la píldora” para intentar desviar la atención y que ese enésimo caso de presunta corrupción azul no “le pegara” a sus candidatos a diferentes puestos de elección popular, sobre todo a la “candidota” a la alcaldía de esta Ciudad del Sol, Myrna Rea, por como la Fiscalía Especializado en Delitos Electorales (Fepade) aclarara el motivo de ese arresto.

Y es que en tanto que de entrada exigían les precisaran la causal de esa detenida de Juan Bautista, más rápido que inmediatamente igual también trascendió que encerraron en el Centro de Readaptación Social (Cereso) No 1 de Hermosillo, al ex director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Miguel Méndez Méndez; además de otros tres ex funcionarios de nombre Douglas, Enrique y Dalia. ¡Ñácas!

Con lo que al final se demostró que más bien López Noriega “está fingiendo demencia”, derivado de que ese “fuego amigo” o “bomba polaca” que activaran contra Valencia, terminará por estallarles en un muy mal momento, como es en cierre del actual proceso electoral que ya está en la recta final, por ser más que evidente que vendrá a salpicar a los abanderados panistas, que de por si nomás no han levantado. ¡Zaz!

Pues esa queja por la que detuvieran al ex dirigente ellos la interpusieran durante la dirigencia interina de Leonardo Guillén Medina, cuando entrara en su relevo, y ante la misma Comisión Anticorrupción del CEN, incluso involucrando a los también enjuiciados de Carlos Villalobos, Mario Cuen Aranda, ex de Hacienda y ex Tesorero; y la actual diputada, Lissete López Godínez, de ahí que sea un pleito interno.

Es por eso de la sorpresa de que el pasado viernes Valencia Durazo quedará en calidad de indiciado, junto a Méndez Méndez, y otro trío de ex vividores públicos, y en su caso no por la acusación que pesa en su contra, por la supuesta compra irregular de unos terrenos ubicados en el Vado del Río, sino más bien por esa aparente venganza politizada de los que llegaran a tomar por asalto la sede del panismo en Sonora.

Un asalto muy raro contra Liverpool…Y lo único que faltaba, como es que en esta Capital ya estén perpetrando asaltos a la más alta escuela delincuencial, como el dominguero raro atraco que ayer a media mañana cometiera un comando armado, de por lo menos ochos sujetos armados, en la tienda Liverpool del bulevar Luis Encinas, de ahí que se convirtiera en la nota del día, lo cual no es para menos.

Eso por la forma en que dan cuenta que los delincuentes entraron de repente a dicha sucursal de esa cadena comercial nacional y no precisamente a comprar, sino para irse directo al área de joyería, y después de gritar que se trataba de un asalto, comenzar a darle de martillazos a las vitrinas, lo que denota que ya habían estudiando muy bien el lugar, e iban preparados con todo lo necesario. ¡Vóitelas!

Es por lo anterior que ante ese inusual hecho o forma de robo, que procedieron a desalojar a la clientela, en tanto que en un primer momento se desconocía el monto de los robado, que de acuerdo a las especulaciones que afloraran, sí que debió haber sido cuantioso el botín, a decir por los daños causados en las vitrinas, como lo reflejaban los videos que hicieran circular por las famosas redes sociales. ¡Glup!

A ese grado es que les aguadearan el día de descanso a los operadores de la Seguridad, pero sobre todo a los de la Policía Municipal, cuyo Comisario General es Jorge Suilo Orozco, por ser a los primeros que les toca hacer acto de presencia, de ahí que montaran operativos especiales y de emergencia en coordinación con los estatales, a fin de dar con los responsables de ese asalto que a todas luces se sale de lo normal.

Pero lo que hace más ruido, es que de buena fuente se supiera, que no es el primero de esa clase que tiene lugar, porque al que también ya “le dieron un llegue” semanas atrás, es al Sanborn´s que está enfrente, aunque en esa ocasión les entraron por el techo, para igual dar cristalazos en vitrina tras vitrina y saquear lo que les fue posible, y de lo que no se supo nada, tal vez porque no presentaron denuncia. ¡Pácatelas!

Aunque en el caso de Liverpool con esa asaltada sí que hizo valedero su lema de publicidad, de que es un negocio que lo tiene todo, o más bien de todo, por el sustazo que hicieran pasar a los clientes ese grupo de ladrones, dizque con acento sureño, que a como están los tiempos, capaz y es un acontecimientos más para crear psicosis entre la ciudadanía, por a esos extremos ya estar las sospechas a todo lo que dan.

Y si a eso se le agrega que el sábado hubiera un ejecutado en el centro comercial del Cinemex, localizado en bulevar Solidaridad e Ignacio Salazar, si que fue un fin de semana muy “caliente”, y no por las altas temperaturas que se sienten en la presente época del ardiente verano. De ese tamaño.

Cierra a la cabeza fórmula al Senado…Vaya que los que de principio a fin o de punta a punta han encabezado las preferencias en las campañas electorales que ya terminan el próximo miércoles, son los candidatos al Senado de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta, porque en base a las últimas encuestas, los continúan viendo como favoritos. ¡Órale!

Ya que a menos de una semana del día de la elección, que será el venidero domingo 1 de julio, partiendo del último sondeo de opinión publicado por la empresa encuestara TM Reporte, de Heriberto Tapia, que es una de las más confiables y atinadas, lo que es Sylvana y Acosta Gutiérrez se mantienen con la más alta intención del voto por parte de los sonorenses, al sacar la mejor parte en las preferencias. ¡Qué tal!

Toda vez que se han mantenido a la alza el porcentaje de personas que afirmaron que votarán por los contendientes de la mencionada fórmula tricolor, está vez con 36.9%; en tanto que los que han persistido en segundo lugar son Lilly Téllez y Alfonso Durazo de Morena, con un 32.5 por ciento; y ya muy relegados están el panista de Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta, al sólo obtener un 13.2%.

En lo que son unas estadísticas aplicadas del 13 al 16 de junio, que confirman que ya se ha convertido en una parejera entre los priístas y morenistas, por entre ellos mantenerse una diferencia de casi cinco puntos; en tanto que “Toño” Astiazarán y la Cuesta abajo de Leticia, simplemente no “prendieron”, por como incluso están por debajo de los indecisos, que suman 17.5 por ciento de los encuestados. ¡Ups!

Mientras que por otro lado o en lo relacionado con la disputa por la Presidencia Municipal de Hermosillo, lo que es el gallo del PRI, Ernesto “Pato” De Lucas, igualmente mantuvo la delantera, por como le lleva casi 10 puntos a su más cercana perseguidora, Célida López de Morena, 34.8% a 25.0%; y más lejana está una Myrna Rea con 17.1%, al no lograr convencer con sus dichos al estilo de Doña “Lencha”. Así el dato.

Que “está pegando” la “Ley Pano”…Está claro que la que ya por todos lados la “está pegando”, es la llamada “Ley Pano”, impulsada por el candidato a diputado local del PRI por el distrito 11, Epifanio “Pano” Salido, para que se agrave el delito de robo en todas sus modalidades y se encarcele a los ladrones, por como hasta los productores de uva de mesa le están dando su apoyo. ¿Cómo la ven?

Y ciertamente que no es para menos que el sector de los uveros también estén respaldando esa cruzada que desde hace dos años iniciara Salido Pavlovich, para que se reforme el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y contemple prisión preventiva para los rateros, y es que en la reunión que sostuviera con ellos, de su roncho pecho ventilaron que tampoco se la acaban con la robadera de la que son objeto.

Si se analiza que partiendo de lo destapado por presidente de la Asociación de Productores de Uva de Mesa, Frutas y Hortalizas de Hermosillo, Marco Molina, a diario les “vuelan” entre unas mil y 2 mil cajas de ese producto de los campos agrícolas de todo el Estado, con una pérdida anual de más menos dos millones de dólares, de ahí el porqué no lo pensarán para respaldar esa campaña justiciera de Epifanio.

Tan es así que Molina Rodríguez y compañía fueran más allá, a la hora de apuntalar esa causa legal emprendida por “Pano” Salido, al adelantar que llevarán esa propuesta de modificación ante el Consejo Nacional Agropecuario, para que también la impulse y sea discutida en la Cámara de Diputados, que es lo que se pretende, y vuelva haber cárcel para los que han hecho de los atracos su modus vivendi. ¿Qué no?

Luego entonces a raíz de la postura asumida por esos agricultores, la idea es que aparte de esas raterías a casas, comercios y autos, también se incluya las que cometen en los campos agrícolas, ya que a tal producto se llega al punto de que lo venden en los principales cruceros de “Hornosío”. De no creerse.

