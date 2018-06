El Dasa busca abrirse camino en México

El cantante nacido en Hermosillo, ha tenido también presencia en series de televisión como El Señor de los Cielos

El cantante de regional mexicano, Dasahev López Saavedra “El Dasa”, sostuvo un encuentro con los medios, para presentar su más reciente disco El Hijo del Desierto, material con el que está dispuesto a abrirse nuevos caminos y sobre todo, dejar el género regional mexicano en alto.

“Yo quiero empezar en México desde cero y a mí me gustan las cosas bien ganadas, yo quiero que le pongan cara a mi nombre. Todo tiene un proceso y pienso hacer puros teatros del pueblo, donde la gente no pague por un concierto mío, así se empieza desde abajo, ganándose las cosas”, dijo.

Al ser este su tercer disco, mencionó: “he crecido como artista y he tenido la oportunidad de grabar con varios artistas, entre ellos, Juan Gabriel; espero que pronto salga el disco porque fue un gran tema. Mi carrera la he ido forjando poco a poco y creo que los sonidos que tengo me han permitido avanzar cada día, quiero representar la música a nivel mundial”.

El Dasa, originario de Hermosillo, ha tenido presencia en el mundo de la televisión de Estados Unidos, en primera instancia, gracias a la serie El Vato, producción que se basa en su vida.

Además, recientemente incursionó en el mundo de la actuación con una pequeña participación en la sexta temporada de El Señor de los Cielos.

“No soy actor, pero se me presentó la oportunidad y pues al saber que esto sería de mi carrera, decidí incluir temas en mi nuevo disco. Además estoy en espera de un nuevo papel; el hijo de José Alfredo Jiménez, me dijo que quería que interpretará a su papá y yo estoy más que listo para eso”, señaló.

Algunos intérpretes de música regional no han querido que su música se vincule con el narcotráfico, al respecto El Dasa subrayó: “No me gusta eso, pero no le vi nada de malo, la verdad soy inteligente y la gente sabe quién soy yo; por otro lado eso me dio publicidad, sabía que me iban a criticar pero la verdad me fui por la promoción, es otro paso hacia mi carrera”.

“Tengo cantando desde los 12 años de edad y ha sido un largo camino, pero les puedo decir que soy de los pocos artistas que va desde abajo y con ansias de comerme el mundo, de dejar en alto a nuestro país y sobre todo, seguir haciendo buena música”, concluyó.