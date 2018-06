Recuperará Ernesto de Lucas la tranquilidad

En su tercera visita a Hermosillo, el ex director del FBI, John Pistole, acompañó al candidato a la presidencia municipal Ernesto De Lucas a recorrido por diversas colonias de la ciudad con el objetivo de instrumentar el plan concreto de seguridad que habrá de recuperar la tranquilidad de los ciudadanos en la tarea de Renovar Hermosillo.

Ernesto De Lucas, recordó que el reconocido especialista a nivel mundial en prevención del delito, ha estado colaborando de manera permanente en la estrategia de seguridad, revisando en una primera instancia el diagnóstico de la situación en la capital, así como en la elaboración del plan concreto por la seguridad en nuestra ciudad.

“Yo no vengo a aprender, nos hemos rodeado de lo mejor para responder ante el reclamo ciudadano en una tema tan sensible como lo es la seguridad para los hermosillenses ”, aseguró el candidato De Lucas ante vecinos de la colonia Villa de Seris con la presencia del ex director del FBI.

El delito de robo a casa habitación y comercios, que está afectando la tranquilidad de los hermosillenses en las colonias y barrios, será atendido con acciones concretas, tales como: Creación de un departamento de combate a dicho delito con una unidad táctica especializada, clínica gratuita de desintoxicación para víctimas del cristal, así como la primera unidad de videovigilancia con drones regresando a los patrullajes aéreos de noche.

De Lucas Hopkins, dijo que el rescate a casas vandalizadas y abandonadas en las mil 63 colonias de la ciudad, también será una acción prioritaria en el tema de la seguridad y reiteró que no pueden seguir siendo esos espacios nichos para la delincuencia.

Por su parte, el ex director del FBI John Pistole, aseguró que con el plan concreto que impulsa Ernesto De Lucas por la seguridad, la mano dura, el orden y la cero tolerancia, serán determinantes para recuperar espacios que por hoy tienen a las familias intranquilas en lo que representa su patrimonio.

“Ernesto De Lucas tiene la experiencia, tiene el conocimiento y la formación que se requiere para entrarle de lleno al principal problema que afecta a la capital sonorense” comentó el ex director del FBI, agregando que será con estrategia e inteligencia como las colonias volverán a sentirse tranquilas si el trabajo se realiza en coordinación con la gente y con las demás instancias estatales y federales encargadas de participar en el tema, concluyó comentando John Pistole.