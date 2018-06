Las tecnológicas celebran el Orgullo LGBTQ+

Cada mes de junio, las empresas tecnológicas se suman a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer y otras) a través de nuevas herramientas o hasta campañas para recaudar fondos.

La celebración oficial es el próximo 28 de junio, pero algunos países deciden realizar las festividades el sábado anterior o posterior a la fecha.

La edición 40 de la Marcha del Orgullo Gay en México se realizará hoy 23 de junio, momento que han aprovechado las tecnológicas para estar más cerca de sus usuarios y promover la inclusión.

LISTOS PARA LA MARCHA

Esta ocasión será un poco más caótica que años anteriores debido a que coincide con la Copa Mundial de Futbol 2018, en particular con el juego México contra Corea del Sur.

Los que asistan deben aprovechar que Google Maps mostrará la ruta de la marcha, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, y la resaltará con los colores de la bandera del Orgullo.

Mientras que Uber activó desde el pasado 18 de junio y hasta el próximo 24 del mismo mes las “Rutas Arcoíris”, es decir, que los usuarios ven su ruta en la aplicación con los colores de la bandera LGBTQ+ desde el inicio del viaje hasta el fin.

LAS DONACIONES

La aplicación que conecta pasajeros con conductores también recaudará fondos para la Fundación Cuenta Conmigo, esto a través de una opción llamada “Vista Orgullo”. Uber y Doritos Rainbow donarán 20 pesos por cada viaje que se realice el 22 y 23 de junio con esta opción.

Google también está impulsando a que sus usuarios alrededor del mundo donen a organizaciones como PFLAG, GLAAD o It Gets Better Project a través de un portal que creó.

Y la tecnológica también participará otorgando hasta 100 mil dólares a las tres organizaciones, a lo que se añaden 500 mil dólares para el Centro LGBT de Nueva York para ayudar con la digitalización de un proyecto.

Éste se llama Stonewall Forever, cuyo objetivo es preservar y compartir las historias nunca antes contadas de la historia de la comunidad LGBTQ+.

OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN

Existen otras formas para celebrar la diversidad. Una muestra es que Google decidió colocar una etiqueta en su plataforma Mi Negocio para que la gente identifique los establecimientos que son amistosos con la comunidad o que son espacios seguros para las personas transgénero.

En lo que respecta a redes sociales, tanto Facebook como Instagram incluyeron funciones para celebrar este mes como marcos de perfil multicolores, nuevos fondos para texto y efectos.

Y en la aplicación Messenger se podrán agregar filtros de realidad aumentada, marcos y stickers relacionados con la celebración.

A esto se suma que Google Arts&Culture lanzó una colección llamada “Pride” que contiene la historia de la comunidad gracias a cerca de 20 exhibiciones y más de 2 mil 700 artefactos.