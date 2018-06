Elimina México a Corea del Sur

Si lo de Alemania fue para ilusionarse, lo de hoy ante Corea del Sur fue para confirmar que México quiere trascender en Rusia 2018.

Gracias a goles de Carlos Vela y Javier Hernández, el Tri venció 2-1 a los asiáticos y con ello amarró prácticamente su pase a Octavos de Final.

Con este resultado, el Tri llega a 6 puntos, Suecia cuenta con 3 y Alemania y Corea del Sur están con 0. Si los suecos suman ante los teutones México está calificado, pero si los campeones del mundo ganan, el Tri tendrá que buscar asegurar el pase en la última jornada.

Con un partido más cerrado que el se le presentó ante Alemania, los mexicanos supieron imponer carácter y condiciones, defender cuando fue necesario y ser certeros para vencer a Corea del Sur hoy en la Arena Rostov, que volvió a ser una sucursal de México en Rusia.

La Selección tuvo que ser paciente, descifrar a un parado táctico de los asiáticos que antes de pensar en atacar con un sistema, se replegaron esperando un contragolpe que pudiera concluir Heungmin Son.

Ser cauto le dio resultado al Tri. En una escapada por la izquierda, Andrés Guardado mandó un centro que se estrelló en la mano Jang Hyunsoo, acción que árbitro Milorad Mazic decretó como penal.

Carlos Vela fue el encargado de cobrarlo y, con un toque a la derecha, puso el 1-0 al 27′, el cual corrió a festejar a una de las esquinas de la Arena Rostov levantando los brazos al cielo, en señal de dedicatoria para su abuelo, que falleció tras el juego con los teutones.

Pese al gol en contra, Corea no cambió sus estilo, se paró con dos líneas de cuatro esperando los embates encabezados por Hirving Lozano, y prefirió adoptar las faltas como sistema, golpeando constantemente al “Chucky” o a Vela en cada oportunidad que tuvieron, sobre todo porque el silbante no se animó a sacar una tarjeta amarilla sino hasta el minuto 57′, ya en el complemento.

Una descolgada de Lozano que esquivó una patada del rival, le permitió a Javier Hernández marcar el 2-0, anotación que significó la tranquilidad y que encaminó a la clasificación al cuadro de Osorio.

Este fue el gol 50 de “El Chicharito” con el Tri, que empata a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez con goles en tres Mundiales e iguala a Luis Hernández como el máximo anotador de la Selección en Copas del Mundo, con cuatro.

Ya en tiempo agregado, un gol de Heung-Min Son recortó las distancias y quitó el invicto al arco de Ochoa, que antes había sacado dos de peligro cuando fue exigido.

Quizá el de hoy no fue el jugo más lúcido del Tri, producto de un rival que tampoco quiso jugar mucho al futbol, pero la paciencia fue una virtud que los mexicanos, que les dio los tres puntos para situarse como líderes del Grupo F a la espera del juego entre Suecia y Alemania, y festejar con una afición tricolor que llenó la Arena Rostov para seguir haciendo ver esa “localía” en Rusia.

Al final, el canto de: “El profe Osorio, el profe Osorio”, retumbó en el estadio, y las críticas de todo un proceso parece fueron olvidadas por una afición que comienza a soñar con que Rusia 2018 puede tener un final feliz para todos.