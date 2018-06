Da Kroos “vida” a Alemania

Alemania fue bendecida por la derecha mágica de Toni Kroos, al marcar de tiro libre en el tiempo de compensación para vencer 2-1 a Suecia y mantenerse con vida en el Mundial.

Con su exquisita pegada, el volante del Real Madrid mandó el balón al palo izquierdo del arquero Robin Olsen para darle vuelta al marcador, en un partido en el que el último campeón del mundo coqueteó con la eliminación, tras el gol de Ola Toivonen.

Alemania, que venía de una derrota 1-0 ante México, sumó sus primeros tres puntos en el Grupo F, y comparte la misma cantidad de los suecos.

Antes, el cuadro tricolor había derrotado 2-1 a Corea del Sur, lidera la llave con seis unidades. Los asiáticos aún tienen vida, ya que necesitan vencer a los alemanes por diferencia de tres goles y que Suecia no sume ante México.

Al 32′, el delantero Ola Toivonen le puso broche a un letal contragolpe sueco que nació tras una mala entrega de Kroos. El goleador paró el balón con el pecho y ante el cierre de Antonio Rudiger definió de derecha sobre el arquero Manuel Neuer.

El equipo de Joachim Low, con cuatro cambios respecto al once que cayó ante México, salió del coma en el arranque del segundo tiempo. Timo Werner desbordó por la izquierda, tiró un centro rasante y Marco Reus definió de zurda para poner el 1-1 al 48′. El tanto puso final al invicto de Olsen, quien llevaba más de 500 minutos sin recibir goles en la Selección.

Tras el empate, Alemania afrontó una situación idéntica al primer partido. Presión asfixiante sobre el rival, seguida de varias ocasiones de gol desperdiciadas. Y enfrente un rival dispuesto a liquidar el pleito de contragolpe.

El panorama empeoró para los cuatro veces campeones del mundo al 81′ cuando fue expulsado el defensor Jerome Boateng por doble amarilla. El defensor del Bayern Múnich no jugará el último partido ante Corea del Sur.

Pero otro final estaba escrito. Primero Julian Brandt estrelló un zurdazo en el palo derecho de Olsen. Y Kroos bajó el telón con el tiro libre.