Recorre Flor Ayala la Hacienda de la Flor  

La candidata a diputada local por el distrito XII platicó, presentó sus propuestas y hasta hizo tortillas de harina con los vecinos de la colonia “que es mía” bromeó La Flor, como la llaman

A pesar del inclemente sol, Flor Ayala, candidata a diputada local por el distrito XII, realizó uno de sus últimos recorridos de campaña en la colonia Hacienda de La Flor.

Bajo el sombrero que le caracteriza, caminó las calurosas calles de la localidad, en donde aprovechó para intercambiar ideas, reír con la gente, compartir sus propuestas y hacer tortillas de harina con los vecinos que la quieren y le reconocen su labor.

Al término del recorrido, la candidata de la coalición “Todos por México” externó que la campaña ha sido intensa, calurosa y que “le ha dado toda la vuelta al distrito XII.”

“Ha sido una campaña muy intensa, muy calurosa, pero muy propositiva. En los 33 días que llevamos de campaña puedo decir que ya le hemos dado toda la vuelta al distrito XII, que comprende colonias, fraccionamientos y, claro, de donde soy; la zona rural. Pero a mí no me importa, me gusta caminar de aquí para allá, porque de la gente siempre surgen propuestas y siempre tengo los oídos abiertos a la gente, porque somos sus representantes y a ellos nos debemos”, comentó.

Señaló que lo que diferencia esta campaña de otras es el tema de la inseguridad. La comunidad constantemente pide crear planes para contrarrestar las adicciones en los jóvenes, más fuentes de empleo, alumbrado, seguridad en las calles y pavimentación.

“Estamos por terminar con las visitas a las colonias durante esta campaña, pero no se termina mi interés por servir, la gente lo sabe, porque me ha visto recorrer, una a una, las calles de mi distrito, trabajar, cumplir y, estoy segura, que el respaldo de los vecinos de la Hacienda de la Flor y de las demás colonias de mi distrito se verá reflejado en las urnas este uno de julio.”, concluyó la candidata.