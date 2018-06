Pide Meade a los mexicanos construir juntos un México unido y ganador

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, llamó a los mexicanos a votar por él y construir así un México unido y ganador.

“Yo veo a un México unido, no dividido; a un México ganador, no perdedor; a un México que resuelve sus problemas y que avanza, no que retrocede”, externó el abanderado de la coalición “Todos por México”.

“A ese México lo vamos a construir juntos”, expuso Meade Kuribreña que etiquetó su mensaje con el hashtag #VotaMeade.

Fuente: SDP noticias