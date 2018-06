Mensaje en chamarra de Melania era para los medios: Trump

El mensaje inscrito en la chamarra de Melania Trump al inicio y final de su visita a la frontera con México era dirigido a los medios de comunicación, afirmó el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump se refiere al mensaje “En realidad no me importa, ¿y a ti?”, el cual generó polémica este jueves, inscrito en la prenda que llevaba la primera dama estadounidense cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas y también cuando descendió de la aeronave a la vuelta y se dirigió a la Casa Blanca.

“EN REALIDAD NO ME IMPORTA, ¿Y A TI?, que estaba escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos ¡Melania se ha dado cuenta de lo deshonestos que son, y a ella realmente ya no le importa!”, escribió el presidente de EU en Twitter.

La chaqueta era de la marca española Zara y se vendía por 39 dólares, aunque no parece estar disponible en la web estadounidense de la firma.

Fuente: SDP noticias