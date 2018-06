Jay Z rechazó a la NFL

Puede que a muchos no les encante la idea, pero… la NFL se acercó a Jay-Z para proponerle dar un breve show en el medio tiempo del Súper Bowl, por lo menos es lo que dice él.

El productor hizo la revelación a través de su canción “Apes**t” en la que une su talento a su amada esposa, Beyoncé.

En una estrofa, Jay Z dice: “Dije no al Super Bowl. Me necesitas. No te necesito”.

JZ habría rechazado la oferta debido a que no está de acuerdo con el manejo de la NFL frente a la postura de Colin Kaepernick, jugador de futbol americano, activista por los Derechos Humanos y quien principalmente está contra la segregación racial.

Por otra parte, en el 2017 se rumoró que el esposo de Beyoncé estaría a cargo en lugar de Justin Timberlake; sin embargo, la NFL de inmediato negó que existieran negociaciones.

Fuente: SDP noticias