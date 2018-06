Desnuda, Chiquis Rivera acepta sus imperfecciones

Haciendo frente a las críticas, Chiquis Rivera protagoniza un breve video en el que acepta con amor las “imperfecciones” de su cuerpo.

“Hubo un tiempo en mi vida en que no me gustaba, en que no me sentía bonita, ese tiempo ya pasó”, dice la hija de Jenni Rivera.

“Soy esta mujer y me gusto, por fin siento que yo soy la que manda en mi vida, me siento realizada, me siento segura, soy Janney, es la persona que soy, no quiero fingir ser perfecta, sí tengo celulitis, sí tengo estrías, si les molesta…pues ni modo”, recalca.

Aparentemente el clip forma parte de una campaña de parte de la cadena Univisión.

