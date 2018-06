Rechaza CPA atenten contra derechos de menores

En Sonora, se prioriza la protección a niñas, niños y adolescentes con Camino a Casa y albergue Tin Otoch”

En Sonora se prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes, por eso condenamos se vulneren sus derechos, y nos unimos al reclamo de que nunca más se repitan este tipo de acciones reprobables, aseguró la gobernadora Pavlovich Arellano en torno a la separación de menores migrantes de sus padres y su encierro en jaulas en Estados Unidos.

La mandataria estatal indicó que aun cuando se sabe de una decisión para poner fin a esta acción por parte del Gobierno estadounidense, eso no quita lo inhumano del acto, y fue enérgica al exigir que nunca más se vulneren los derechos de la niñez, no sólo migrante, sino de toda la niñez en el mundo.

“Que nunca más se repitan estas acciones condenables y reprobables que muestran una absoluta falta de respeto hacia la dignidad de las personas. Nunca más nos veamos obligados a alzar la voz frente a este tipo de medidas retrogradas y carentes de todo sentido de humanidad y solidaridad”, subrayó.

Sonora no sólo se une a la exigencia de “Nunca más”, apuntó, sino que con hechos prioriza la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Pavlovich Arellano, añadió que al inicio de su administración observaron la necesidad de brindar los mismos tratos a niñas, niños y adolescentes extranjeros acompañados y no acompañados, detectados en Sonora en situación de migración.

Por ello, en 2017, se inició la construcción del albergue Tin Otoch (Mi Casa, en lengua Mayo) con más de 21 millones de pesos que fueron aportados por la organización Howard G. Foundation y dos millones 674 mil 322 pesos más para su equipamiento, por parte del Sistema DIF Nacional.

Dicho albergue que es ejemplo a nivel nacional, será una realidad este año y vendrá a reforzar las medidas para brindar el mismo trato digno a niñas, niños y adolescentes extranjeros acompañados y no acompañados, detectados en Sonora”, manifestó.

Además, destacó que a través del programa “Camino a Casa”, que opera desde el 2004, atienden de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes no acompañados que son repatriados diariamente, con el fin de reincorporarlos con sus familias, mientras se les brinda atención y seguridad en el albergue.