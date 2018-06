Muestran algunos candidatos desesperación por no “despegar” campañas

A unos días de terminar el plazo de campañas la desesperación está haciendo presa a algunos de los candidatos que les ha dado por “inflar” cifras de casas encuestadoras, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que salir a aclarar que los datos que se difunden son apócrifos.

Para fortuna de los mexicanos en general y sonorenses, en lo particular, las campañas terminan el próximo miércoles, y éstas han sido de las más cansadas y que mayor división han causado entre familias y amigos.

Hay familias que están polarizadas entre el apoyo a uno y otro candidato, sobre todo en poblaciones pequeñas, en donde los comicios se definen por uno o dos votos, en donde se rompen hasta matrimonios.

Y devolviéndonos al caso de la casa encuestadora que desmintió los números dados a conocer por uno de los candidatos al Senado por Sonora, concretamente Antonio Astiazarán, que lo colocaba con mayor preferencia de los electores, la mayoría de los estudios de opinión, lo ubican en tercera posición.

En tanto, la fórmula de Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Maloro Acosta, tiene una marcada ventaja en relación con sus más cercanos seguidores, en este caso los abanderados de Morena, más que nada por la marca, que por los personajes.

Pero además, al darse a conocer cuáles son las propuestas que más los han impactado, la mayoría correspondieron a estos candidatos, sobre todo la relacionada con la regularización de autos de procedencia extranjera o “chocolates”, así como la de endurecer sanciones contra la violencia intrafamiliar y el mantener en la cárcel a los ladrones.

Por parte de Toño Astiazarán se recordó la propuesta de disminuir el costo de la tarifa eléctrica, mediante el uso de la energía solar, porque en un estado como el nuestro, con temperaturas de casi 50 grados, pagar menos por la energía es un respiro para la economía de las familias.

Y es que aunque se cuenta con el respaldo de un subsidio gestionado para todos los municipios de Sonora, por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich, éste beneficia a quienes menos consumen energía, por lo que quienes tienen más de un aparato de refrigeración en sus viviendas, cada recibo nos deja temblando la economía.

Se unen comunidades contra política antimigrante de Donald Trump

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó un decreto para que los niños de migrantes detenidos no sean separados de sus familias, no ha disminuido el rechazo y el horror de ver a los menores enjaulados, llorando por sus familiares, lo que le ha ocasionado el rechazo no solo de los latinos, sino del mundo entero.

Ayer en varios consulados y embajadas de México y otros países, se manifestaron personas para externar su rechazo a la práctica implementada por el jefe de gobierno estadounidense, a quien, como señalábamos ayer, están comparando con Hitler.

Las portadas de influyentes medios de comunicación de Estados Unidos, realmente mostraron el rechazo hacia el millonario convertido en presidente y estrujó el corazón de millones de personas al ver a una pequeña de casi dos años, llorando frente a la figura del soberbio mandatario, mientras que otras mostraban las jaulas de las llamadas “perreras” con los niños en el interior.

Para colmo, la esposa de Trump, Melanie, se le ocurrió visitar ayer uno de los campos vistiendo una chamarra con una leyenda en inglés que traducida al español sería, “a mí no me importa, ¿a ti?”.

¿Cómo se le ocurre utilizar esa ropa cuando va llegar a un lugar con un tema tan sensible? Pues solo ella sabe por qué, y aunque su vocera justificó que se trataba de que no le importaban las mentiras de los medios de comunicación y hasta intentó viralizar la etiqueta “es solo una chamarra”, lo cierto es que el mal sabor de boca no se quitó ni el rechazo tampoco.

Correo electrónico [email protected]