Recorre Flor Ayala barrios del Distrito XII caminado y tocando puertas

Una de las candidatas más activas en las campañas es Flor Ayala, que a diario recorre el Distrito Local Electoral XII, con el fin de tener contacto con la ciudadanía y, este jueves le tocó a la colonia Hacienda de la Flor. Con su característico sombrero que Flor usa para protegerse de los candentes rayos del sol, visitó este popular barrio de Hermosillo, en donde intercambió ideas, platicó con la gente y hasta se puso hacer tortillas de harina, mientras compartía sus propuestas.

Al término del recorrido, en donde caminó por las calles de la colonia tocando puertas, , dijo en entrevista, que la campaña ha sido muy intensa y calorosa, pero que ya recorrió el Distrito.

“En los 33 días que llevamos de campaña puedo decir que ya le hemos dado toda la vuelta al distrito XII, que comprende colonias, fraccionamientos y, claro, de donde soy; la zona rural. Pero a mí no me importa, me gusta caminar de aquí para allá, porque de la gente siempre surgen propuestas y siempre tengo los oídos abiertos a la gente, porque somos sus representantes y a ellos nos debemos”, comentó.

Señaló que lo que diferencia esta campaña de otras es el tema de la inseguridad. La comunidad constantemente pide crear planes para contrarrestar las adicciones en los jóvenes, más fuentes de empleo, alumbrado, seguridad en las calles y pavimentación.

“Estamos por terminar con las visitas a las colonias durante esta campaña, pero no se termina mi interés por servir, la gente lo sabe, porque me ha visto recorrer, una a una, las calles de mi distrito, trabajar, cumplir y, estoy segura, que el respaldo de los vecinos de la Hacienda de la Flor y de las demás colonias de mi distrito se verá reflejado en las urnas este 01de julio.”, manifestó. Órale, qué bien.

Comprometen mujeres de Hermosillo su voto por Sylvana y Maloro

El trabajo en el Senado se reflejará en bienestar de las sonorenses, aseguró Sylvana Beltrones Sánchez, frente a cientos de mujeres que le expresaron a ella y a Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, su apoyo para ser Senadores de la República.

Para fortalecer las iniciativas que impulsarán, recibieron de manos de la activista social Carmelita Calles, las conclusiones y propuestas del Foro de Mujeres, en el que participaron empresarias, activistas y de la sociedad civil, con el cual concluye la serie de foros, que sobre distintos temas realizaron.

Con entusiasmo, mujeres de Sonora de distintos sectores y actividades, comprometieron su voto a Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, postulados por PRI – Partido Verde y Nueva Alianza, al considerar que son la mejor opción y que con sus propuestas, les ofrecerán más oportunidades.

Sylvana y Maloro agradecieron las muestras de confianza y apoyo, y reiteraron su compromiso de gestión para que las demandas de las mujeres sonorenses se atiendan con iniciativas viables, como la de implementar guarderías de tiempo completo con alimentación y educación preescolar.

“Ya tenemos las oportunidades, pero tenemos retos de frente, no nos podemos quedar ahí, porque nosotras tenemos trabajos de tiempo completo, queremos que nuestros hijos tengan escuelas de tiempo completo”, expresó Sylvana Beltrones.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

