Alicia Machado al borde del llanto al recordar su relación con Luis Miguel

Alicia Machado acudió de invitada especial al programa ‘Hoy’, ahí contó algunos detalles de su relación de 8 meses con el cantante Luis Miguel a tal grado de conmoverse y estar a punto de romper en llanto.

A pesar de que al inicio la actriz no quería contar algunos detalles de su noviazgo, Alicia dejó claro que su relación fue hace muchos años, pero destacó que fue muy hermosa, pues el cantante es un hombre encantador.

Al ser cuestionada sobre las atenciones que tiene el cantante tenía con ella comentó: “tiene muchos detalles, pero a lo mejor no son tantos detalles materiales sino detalles en su manera de comportarse, flores o de repente te invita así a las 9 de la noche a pasear en helicóptero”.

Sin embargo, Machado se puso sensible cuanto la cuestionaron sobre si LuisMi le había cantado alguna canción al oído:

“Algunas. Ay, me están haciendo que me acuerde de cosas que me van a hacer llorar”, y tras una pausa, agregó: “Sueña, con un mañana”, entonando el tema.

Finalmente, manifestó que le desea el bien al intérprete y explicó que si no hay publicada ninguna fotografía de ellos es porque tanto ella como él se cuidaban y no desean exponer su relación.

Fuente: SDP noticias