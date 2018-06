Advierten sanciones más severas por el ‘ehh pu..’

Con mucha preocupación la Federación Mexicana de Futbol y entorno de selecciones nacionales, recibió la multa impuesta por la FIFA de 10 mil francos suizos, por el grito de carácter homofóbico que se escuchó desde las gradas del estadio Luzhnikí cuando la selección mexicana enfrentaba a Alemania.

Dennis Te Kloese, director de selecciones nacionales, aceptó a Excelsior que los aficionados mexicanos tienen que respetar las reglas sí o sí.

“Han pasado las horas y asimilamos esta multa que nos impuso la FIFA con mucha preocupación, porque más allá del dinero que no es agradable pagar, la imagen hacia el mundo es lo que cuenta”, comentó.

“Los mexicanos nos tenemos que comportar, este grito entendemos en México porque lo utilizamos y de donde surge, pero a nivel mundial, no está bien visto, es una falta de respeto y si nos dicen que no lo gritemos, no lo debemos de gritar”, dijo en entrevista exclusiva.

Pero además Te Kloese les recordó a los aficionados mexicanos, que Rusia es un país con una rigidez especial, incluso con reglas radicales para sus ciudadanos y turistas.

“Tenemos que entender que estamos en Rusia, con una fuerte disciplina, con policías estrictos en seguridad, yo no me arriesgaría a andar gritando groserías que no son permitidas. Te pueden quitar el “FanID”, sacar del estadio y hasta del país y eso sería un golpe muy fuerte para todos, porque necesitamos a la afición. Tenemos que quitar el grito sea como sea”.

Finalmente, el dirigente con nacionalidad holandesa, aceptó que de no aprender la lección para evitar la leperada que no tolera la FIFA, la selección mexicana podría verse en problemas mucho más graves.

“Las sanciones pueden ser mucho más severas para nosotros y no queremos llegar a ese punto. No me gustaría especular en ese sentido, pero sí sé que nos tenemos que proponer como mexicanos, evitar gritar porque nos puede costar más caro”, finalizó Dennis Te Kloese.