Reversazo a cruel medida migratoria

Que “devuelva la$ entrada$” Padre$

Tragedia consterna a hermosillenses

Evidencian a fórmulas senatoriales

Reversazo a cruel medida migratoria…Cuando se creía que ya se había visto todo, en cuanto a las atrocidades del “Presi” gringo, Donald Trump, resulta que ahora le dio por crear algo así como un campo de concentración de niños, por como está enjaulando a los hijos de los migrantes detenidos, al separarlos de su familia, eso en lo que dura el proceso que les siguen por ingresar ilegalmente. ¡Zaz!

De ahí que la condena mundial no se ha hecho esperar, incluso por voz del mismo Papa, por considerar una crueldad el trato inhumano que le están dando a los infantes, al estilo de cómo lo hacían los nazis con los judíos, por como el cuestionado Mandatario gabacho está llevando demasiado lejos su política migratoria, de ahí que ante esa presión ayer firmó un decreto para meterle reversazo a esa disposición.

Y es que hasta su propio Partido Republicano ya había promovido una iniciativa de Ley para acabar con esa práctica, después que Trump incluso renunciara a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), precisamente para no ser obligado por la instancia defensora de los derechos humanos de ese ente, a sabiendas de que ya estaba rayando en lo insensible y discriminatorio. De ese pelo.

Con lo que se demuestra que Donald está llegando a los extremos en todos los terrenos, como en esta ocasión contra los ilegales que arriban por la frontera mexicana, por estar haciendo lo que jamás nadie había hecho, como es el desintegrar a las familias, cuando los pequeños ninguna culpa tienen de que sus padres busquen el llamado “sueño americano”, porque antes sólo se les enjuiciaba, pero juntos.

Es por eso que sus desgarradores llantos conmocionaran al mundo, por la forma en que presas del miedo clamaban por sus progenitores, lo que pone de manifiesto que el Ejecutivo de las “Trum…padas”, nomás no tiene corazón ni compasión, en lo que es una medida con la que terminara de echarse encima a la comunidad internacional y no es para menos, derivado el como se pasara de despiadado. ¡Tómala!

Y para que ven el como a todos los niveles ha consternado esa estrategia contra la inmigración ilegal, que hasta en el ámbito local ya se pronunciaron contra ella, y para prueba está el que la Jefa de la Ejecutiva del Gobierno del Estado, Natalia Rivera, le pusiera tache a esa táctica, a la vez que resaltara que aquí se han implementado programas para acoger y auxiliar a los chiquillos que son deportado del “otro lado”.

E igualmente los del Colegio de Sonora (Colson), cuyo director es Juan Poom, por medio de la investigadora, Gloria Ciria Valdez, ya habían anunciado que se preparaban para que el 15 de julio entregar una carta de protesta ante la ONU, misiva que según esto estará firmada por académicos de todo el País y organizaciones no gubernamentales que ayudan a migrantes, como son las famosas ONGs.

Pues la intención es la de exhibir el como han atentando contra esos menores de 12 años, al llevarlos a centros de detención para recluirlos como si fueran adultos, en lo que enjuician a sus paterfamilias, por lo que a ese punto han llegado esos abusos, a la usanza del Kukuklan, por lo sádico que se está viendo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que “devuelva las entrada$” Padre$…Y después del “palo legal” que el Décimo Tribunal Colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México le diera a la PGR, al desechar los recursos que presentara contra el todavía encarcelado ex gobernador, Guillermo Padré$, lo que es la “Gober” Claudia Pavlovich reiteró que es indignante la falta de justicia que esperan los sonorenses. ¡Vóitelas!

Sin embargo lo que es Pavlovich Arellano no se queda reciclada en el hecho de que de nuevo hubieran absuelto a Padré$ Elía$ de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, sino que va más allá, porque independiente que terminaran por liberarlo, lo que también es importante, es que “devuelvan la$ entrada$” o los biene$ que presuntamente se robaron o de los que se apropiaran a la mala. ¡Pácatelas!

Es por eso que al margen de que el “Memo” Padré$ continúe tras las rejas en el Reclusorio Oriente, en el que ya está por cumplir dos años, por enfrentar otra enjuiciada por defraudación fiscal, al menos hasta que un juzgado del Estado de México dictaminé al respecto, lo que es Claudia adelantó que en lo que corresponde al Gobierno estatal se sigue haciendo lo necesario para recuperar lo que se llevaron. ¡Ñácas!

Y para ese efecto apuntilló que recién se creó la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde las manda a investigar Rodolfo Montes de Oca, que está operando en estrecha coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, para tratar de quitarles lo que le pertenece a los ciudadanos. Así la consigna.

Así de indignada y contundente es que se le escuchara a la gobernadora, a la hora de señalar que más allá del encarcelamiento, el fin es el de evitar que dicha gavilla de ex funcionarios emanados del taliPAN se salgan con la suya, a la hora de disfrutar de las millonadas y propiedades de las que se hicieran durante el sexenio padre$i$ta, mismo que encabezara el por algo hoy en día preso de Padré$. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tragedia consterna a hermosillenses…La que nuevamente volvió a impactar a Hermosillo es la tragedia, al aflorar que presuntamente un hijo mató a su madre para después suicidarse, en hechos ocurridos la mañana de ayer en una vivienda de la colonia Luis Encinas, ubicada en la calle Quinta de Periférico, entre Simón Bley y Olivares, donde encontraron los dos cuerpos. Así de trágico.

Toda vez que en el interior del aludido domicilio hallaron sin signos vitales y con huellas de violencia a una mujer de aproximadamente 73 años de edad, de nombre Martha, a la que al parecer privaron de la vida; así como también el cadáver de su hijo, de 32 años de edad, al que conocían como Alejo, quienes supuestamente vivían juntos, aunque éste último padecía de sus facultades mentales. Qué lamentable.

Así que a reserva de que las autoridades periciales determinen cómo se suscitaron los hechos o la causa de esas muertes, la primer sospecha e hipótesis que manejaran, es que el hombre pudo haber asesinado a su mamá al herirla con un arma blanca en el cuello, para luego también terminar con su existencia, que es lo que se clarificaría una vez que concluyan las investigaciones que se llevan a cabo. De no creerse.

Pero cualquier que sea la causa de esos decesos, lo único cierto es que son de esos sucesos que conmocionan a la comunidad, y más si tiene que ver o son consecuencia de una mala atención de un paciente con esquizofrenia o algún trastorno similar, porque eso volvería a evidenciar lo que falta por hacer para prevenir esa clase de homicidios por ese motivo, por males ejemplos de esos haber muchos.

Aunque igual podría tratarse de una mortal reacción ante un posible caso de maltrato y violencia intrafamiliar, de ahí que además de la parte policial, también deben intervenir instancias como la dirección de Salud Mental Estatal, en la que está como encargado de despacho, Juan Manuel Tong; así como las del DIF y demás instancias, en aras de que haya una real prevención al respecto. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Evidencian a fórmulas senatoriales…El que vaya que vino a agarrar corte parejo, a la hora de decirle sus verdades a las fórmulas de los aspirantes a senadores de la oposición, es el coordinador de las campañas al Senado por la coalición del PRI-Verde-Panal, Miguel Ángel Osorio Chong, eso en respaldo a la labor proselitista que realizan Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta. ¡Palos!

Y es que al que casi casi tachó de traidor, el también ex Secretario de Gobernación, es a su ahora ex amigo y hoy abanderado por el PAN a ese “hue$o” senatorial, cual es el caso de Antonio “Toño” Astiazarán, al tildar como incongruentes y desleales a quienes se fueron del ex partidazo, sólo para ser nominados, por evidentemente ser al que “le quedó el chaleco” de sus dichos al respecto. ¡Glup!

Por cierto que a Astiazarán Gutiérrez por todos lados le está lloviendo, y para prueba está la desmentida que ayer le diera la empresa encuestadora IPSOS, al ventilar que es más falsa que un billete de tres pesos la encuesta con la que andaba presumiendo que llevaba la ventaja en esa contienda por llegar a dicha Cámara legislativa, por lo que así estuvo esa descobijada, al negar que ellos la hubieran realizado. ¡Ups!

En tanto que para la que también tuvo es para la abanderada de Morena, Lilly Téllez, al echarle en cara que lejos de hacer campaña se ha dedicado a hacer señalamientos y descalificaciones, al grado de que demandara ante la PGR a un grupo de periodistas, y sólo porque le han exhibido en su injusta dimensión, aunque intenta hacerlo aparecer como discriminación política de género y amenazas contra ella. ¡Ajá!

Tocante a esa querella contra esos colegas y amigos comunicadores, a quien también “se llevó al baile” la irreconocible de la Lilly, es al dirigente del PRI estatal, Gilberto Gutiérrez Sánchez, al incluirlo en esa querella, aún y cuando ha sido respetuoso del actual proceso electoral, de ahí que todo haga indicar que por esa seriedad y formalidad con la que se ha conducido, es por lo que lo “subieran a ese ring”. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]