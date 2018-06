Rubi Ibarra se aleja del reguetón y lanza nuevo tema musical (VIDEO)

Rubi Ibarra García, famosa por ser la quinceañera más polémica de México en el 2016, ahora sorprendió a sus fieles seguidores y presentó su nuevo sencillo en redes sociales “Contéstame”, balada que trata del desamor.

Rubi confesó a SDPNoticias que la grabación de su video y del tema se hizo en 3 semanas en Monterrey, Nuevo León. El tema lo compuso Ricardo Edel Ramírez compositor de Matamoros.

La cantante confesó que por ahora se aleja del género urbano, pues prepara un disco de corte grupero norteño con canciones de la autoría de Jesús Henggeler.

Ibarra confesó que en un futuro le gustaría cantar pop, pero para eso continúa con sus clases de canto y preparándose en cuestión de redes sociales para lanzar sus materiales.

Confesó que por el momento no tendrá presentaciones, pero pronto dará más sorpresas: “No todavía no tengo presentaciones pues tengo que preparar muchas cosas primero, de echo apenas logramos subir contenido a mis canales porque no podíamos, pero gracias a dios ya se pudo”.

“Amigos con un gusto enorme les dejo mi nuevo video “Contéstame” en mi canal de Youtube. ¡Espero les guste! Suscríbanse y compártanlo. Lo hice con mucho cariño para todos ustedes mis amigos y seguidores que tanto quiero”, escribió la joven en redes sociales.

Aquí te dejamos su nuevo sencillo:

Fuente: SDP noticias