Promueve Kany García disco “Soy Yo”

La cantante puertorriqueña sostiene que es fiel a su estilo y no va con las corrientes musicales actuales

Una cantautora que intenta conectar con la gente, con un micrófono para ser portavoz de los sentimientos de la gente, que es fiel a su estilo y no va con las corrientes musicales actuales.

Así se define Kany García, quien además vive abiertamente su preferencia sexual.

En su más reciente álbum, “Soy Yo”, el quinto de su carrera, plasma su personalidad sin cortapisas, porque asegura que de la gente sólo ha recibido amor y apertura.

“Mostrar un poco de vulnerabilidad de mi parte hizo que no tuviera duda alguna que este disco llegaba en el momento justo, porque me humanicé un poco más y cuando eso sucede hace que la gente te crea más porque lo que estás diciendo sabe de dónde viene.

“Que te des cuenta que lo más importante no está en nada que tenga que ver con tu vida personal, sino en la conexión que tengas con la gente, en lo que tú dices, con ser solidario, empático y con ser humano”, dijo la puertorriqueña en entrevista.

La producción requirió sacrificios y también tuvo sus momentos de incertidumbre, sobre todo porque es un álbum alejado del hoy popular género urbano.

Esa fidelidad y congruencia como artista se han visto recompensados. Lanzado en mayo, el disco se posicionó en los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos y Puerto Rico, y fue considerado por Billboard como uno de los 50 mejores del 2018.

“Lo que está haciendo que la gente hable y que consuma más el álbum tiene que ver directamente con ser quien uno es, con ser auténtico, responder a lo que es tu música y hacer cosas que de aquí a 10 años las podamos escuchar”, agregó la intérprete.